США запретили импортировать российское золото

США ввели запрет на импорт золота из России, распоряжение опубликовано во вторник на сайте Министерства финансов США.

«Импорт в Соединенные Штаты золота из Российской Федерации запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или лицензией, или иным разрешением бюро по контролю за иностранными активами», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

Отмечается, что запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу этого распоряжения.

Ранее Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении примерно 500 российских чиновников из-за конфликта на Украине, также будут применены санкции против «частных военных компаний», военных подразделений и чиновников на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками.

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