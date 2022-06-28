США запретили импортировать российское золото
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США ввели запрет на импорт золота из России, распоряжение опубликовано во вторник на сайте Министерства финансов США.
«Импорт в Соединенные Штаты золота из Российской Федерации запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или лицензией, или иным разрешением бюро по контролю за иностранными активами», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Отмечается, что запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу этого распоряжения.
Ранее Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении примерно 500 российских чиновников из-за конфликта на Украине, также будут применены санкции против «частных военных компаний», военных подразделений и чиновников на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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