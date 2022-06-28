Более ста организаций в России попали в новые санкционные списки США

Союз добровольцев Донбасса, летный центр имени Чкалова, НПП «Связь» и «Алмаз» и еще более 100 юридических лиц попали в санкционные списки США, сообщили в Минфине.

Всего включено 115 юридических лиц из России. В ведомстве подчеркнули, что под санкциями оказались предприятия, «имеющие решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ», передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Как говорится в сообщении, 70 юридических лиц в санкционные списки добавляет Минфин, еще 45 организаций подвергает ограничительным мерам государственный департамент.

Также США ввели санкции против Ростеха, сделки с госкорпорацией разрешены до 11 августа 2022 года.

«Блокируются все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие Ростеху, даже если они не идентифицированы», – информирует Минфин.

Помимо этого, пополнился и список лиц, оказавшихся теперь под санкциями. Туда добавили 57 фамилий россиян, в том числе экс-главу Минобороны РФ Анатолия Сердюкова и телеведущую Тину Канделаки. В опубликованном списке, помимо самого Сердюкова, обозначены его супруга Евгения Васильева и двое детей.

Санкции, кроме самой телеведущей, коснулись ее мужа – предпринимателя Андрея Кондрахина и их дочери Мелании Кондрахиной, а также есть данные супруги директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко.

Под санкции также попали гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, премьер ДНР Виталий Хоценко, замминистра образования РФ Дмитрий Афанасьев и ряд других лиц.

Ранее сообщалось, что США ввели запрет на импорт золота из России.

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