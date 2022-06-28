Путин заявил об усилиях России для нормализации ситуации в Афганистане

Россия сейчас делает все, чтобы политическая ситуация нормализовалась в Афганистане, сообщил глава страны Владимир Путин в ходе встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном во вторник.

«Вы знаете, что мы все делаем для того, чтобы ситуация в этой стране (Афганистане – прим. ВЗГЛЯД) нормализовалась, пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию», – сказал Путин, передает ТАСС.

Также он подчеркнул, что Москва исходит из того, что все этнические группы в Афганистане должны принимать полноценное участие в управлении страной.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что международные террористические группировки намерены использовать Афганистан как базу для проникновения в соседние страны, а также для создания сети джихадистского подполья.

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