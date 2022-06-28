Путин заявил об усилиях России для нормализации ситуации в Афганистане
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Россия сейчас делает все, чтобы политическая ситуация нормализовалась в Афганистане, сообщил глава страны Владимир Путин в ходе встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном во вторник.
«Вы знаете, что мы все делаем для того, чтобы ситуация в этой стране (Афганистане – прим. ВЗГЛЯД) нормализовалась, пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию», – сказал Путин, передает ТАСС.
Также он подчеркнул, что Москва исходит из того, что все этнические группы в Афганистане должны принимать полноценное участие в управлении страной.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что международные террористические группировки намерены использовать Афганистан как базу для проникновения в соседние страны, а также для создания сети джихадистского подполья.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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