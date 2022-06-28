Исследование: операции по снижению веса влияют на риск развития рака

Медики из Соединенных Штатов Америки доказали, что хирургические операции по снижению веса снижают риск развития рака в два раза, а вероятность смерти от онкологии – в 3,5 раза.

Ожирение является одной из причин развития рака и других опасных заболеваний, включая диабет, гипертонию, сердечно-сосудистые нарушения. Путем изучения данных людей с онкологией прямой и толстой кишки было доказано, что снижение веса, путь даже и с помощью операции, снижает риск смерти в процессе терапии опухоли.

Статистика показывает, что люди, перенесших операции по снижению веса, на 90% реже страдают от рака груди, а вероятность развития онкологии мозга и почек уменьшается в 5-9 раз.