 

Вдохновляет оптимизм: Дочь Валерии устроилась на работу курьером

28.06.2022, 18:10, Разное
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Пандемия и изменения в геополитике, повлиявшие и на шоу-бизнес, вынудили многих артистов сменить свой род деятельности. Так, дочь Валерии Анна, более известная, как певица SHENA, устроилась на работу курьера.
Курьером Анна Шульгина пошла работать из-за необходимости заработать деньги. Ранее девушка, выступающая под псевдонимом SHENA, начала покорять вершины российского шоу-бизнеса. Ее работы уже привлекли внимание не только публики, но и звездных коллег, например, Димы Билана. Однако сейчас ее финансовое положение, как и у многих коллег, изменилось не в лучшую сторону.

Стоит отметить, что всего несколько дней назад у артистки было выступление на столичном шоу для выпускников 2022 года. Однако такая работа все реже попадается для профессиональных музыкантов, которые вынуждены менять свой профиль. К категории таких селебрити присоединилась и Анна Шульгина, ставшая поставщицей еды для нуждающихся, пенсионеров, одиноких матерей и других социально уязвимых категорий.

На странице SHENA в одной из социальных сетей она сама разместила фотоснимок с термокоробом для перевозки продуктов а спиной. Она поделилась своими впечатлениями от новой работы, ведь ее клиенты ожидают доставку еды от нее, как настоящий праздник. Девушка же, в свою очередь, имеет возможность пообщаться с людьми напрямую, не со сцены. Анну Шульгину вдохновляет оптимизм и сила духа многих из ее клиентов. У многочисленных фолловеров звезды ее публикация вызвала восхищение, о чем они поспешили написать ей в комментариях.

Источник: muz-tv.ru



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