Беглов назначил на должность председателя Комфина Петербурга человека с криминальными связями

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал распоряжение о назначении на должность председателя Комитета финансов Светланы Енилиной. Однако сестра чиновницы в настоящий момент отбывает наказание за вымогательство.

Енилина собирается приступила к своим обязанностям с 28 июня текущего года. До своего назначения на пост председателя Комфина Петербурга чиновница была министром финансов Чувашии. Однако ее родная сестра Маргарита Замчинская тремя годами ранее оказалась в тюрьме за вымогательство.

СМИ уточнили, что родственница Енилиной возглавляла ЗАО «Аудит-Консалтинг», которое не раз получало контракты от регионального правительства. Фирма занималась мониторингом госорганизаций и других крупных коммерческих компаний.

Следователи позднее установили, что в феврале 2016 года Замчинская получила контракт по проведению аудита предприятия «Экра», зарегистрированного в Чебоксарах. Но злоумышленница, получив в руки документацию предпринимателей, стала шантажировать бизнесменов тем, что передаст информацию о незаконной деятельности экс-учредителю «Экры». Последний в тот момент был участником судебных разбирательств, требуя возместить ему 600 млн рублей.

Тогда сестра Енилиной желала получить от своих жертв 25 млн рублей, но была задержана во время передачи денег. Позднее жительница отказалась признавать свою вину. Ее осудили на 7,5 лет условно. Но позднее Замчинской изменили наказание на реальный срок, однако суд сократил время пребывания женщины в тюрьме до 5,5 лет.

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