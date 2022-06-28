 

Жигалова сравнила смерть Шатунова с уходом из жизни Тома Хаоса

28.06.2022, 18:10, Разное
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Известная журналистка Алена Жигалова высказалась о смерти солиста группы “Ласковый май” Юрия Шатунова. Медийная персона поделилась мнением, что обстоятельства ухода из жизни певца напомнили ей смерть другого известного артиста и музыканта – Тома Хаоса.
Также блогер Жигалова поделилась своим наблюдением о том что Юрий Шатунов, как и его зарубежный коллега Хаос, незадолго до своей кончины был участником судебных тяжб. Журналистка считает, что именно постоянное нервное напряжение могло отразиться на состоянии обоих исполнителей. По ее мнению, именно суды с Андреем Разиным за право быть собственником авторского права на песни и название группы стали источником постоянного стресса, который и привел артиста к такому финалу. Этими мыслями Алена Жигалова поделилась в эфире своего новостного шоу.

Во время дружеских посиделок прямо за столом певцу внезапно стало дурно. Друзья сразу отвезли артиста в клинику, из которой на автомобиле реанимации его переправили в Домодедово, в тому времени певец уже находился в состоянии клинической смерти. Фронтмен группы “Ласковый май” скончался от обширного инфаркта.

Источник: ctnews.ru



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