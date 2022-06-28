Самодельные дешевле и натуральнее: домашние кондиционеры для волос, их польза и принцип действия

Кондиционер — это средство, которое помогает сделать волосы увлажненными, шелковистыми и мягкими. С другой стороны, использование химических средств может быть вредным в долгосрочной перспективе. К счастью, вы всегда можете сделать домашние кондиционеры для волос своими руками. Они не менее (а то и более) эффективны, чем дорогие средства, а также безопаснее, потому что вы точно знаете, что в составе нет опасных химических соединений. Плюс ко всему они обладают еще и лечебным воздействием, поэтому отлично соединяют в себе две функции – кондиционера и маски для волос.

Прежде чем использовать эти средства, проведите тест на аллергию, нанеся небольшое количество на локтевой сгиб. Если кожа покраснела или начала чесаться, подберите другой рецепт, благо их более чем достаточно.

С медом и оливковым маслом

Оба продукта являются натуральными, которые отлично увлажняют и питают волосы. Мед также помогает предотвратить появление перхоти, вызванной себорейным дерматитом.

Время воздействия — 30 минут; частота использования — раз в неделю.

Подготовьте:

2 ст. л. меда; 4 ст. л. оливкового масла; шапочку для душа.

Процесс:

В миске смешайте для главных ингредиента. Разделите волосы на четыре части и нанесите смесь. Держите под шапочкой для душа.

С яйцом и оливковым маслом

Яичный желток отлично увлажняет, так как содержит много жиров, а также стимулирует рост волос, защищает кончики и восстанавливает поврежденную структуру. Способствует уменьшению выпадения волос и перхоти. Идеальный вариант для сухих волос.

Время воздействия — 1-2 часа; частота использования — раз в неделю.

Вам понадобится:

2 желтка; 2 ст. л. оливкового масла; вода; шапочка для душа.

Процесс:

В миске смешайте два основных ингредиента и добавьте немного воды, чтобы было легче наносить смесь. Разделите волосы на четыре части и покройте их смесью. При желании вы можете нанести смесь с середины длины волос или только на кончики. Наденьте шапочку для душа.

С кокосовым маслом

Это отличный кондиционер для волос, который творит чудеса при длительном использовании. Он содержит жирные кислоты, питающие и кондиционирующие волосы изнутри.

Время обработки — 45 минут; частота использования — через день или два.

Вам понадобятся 3 столовые ложки кокосового масла и горячее полотенце.

Процесс:

Нагрейте кокосовое масло в течение нескольких секунд до слегка теплого состояния. Вотрите в кожу головы и распределите по длине до кончиков. Оберните горячим полотенцем.

С маслом ши

Это богатый источник жирных кислот и масел. Масло ши также содержит витамин С, благодаря которому оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие, помогая предотвратить кожные инфекции и перхоть. Широко используется в качестве кондиционера, особенно женщинами с вьющимися волосами. Неподтвержденные данные свидетельствуют о том, что масло ши убирает пушистость, уменьшает секущиеся кончики, защищает поврежденные волосы и увлажняет их.

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Время обработки — 30 минут; частота использования — каждый 2-3 дня.

Подготовьте:

1 ст. л. масла ши; 2 ст. л. кокосового масла; 1 ч. л. арганового масла; 2-3 капли любого эфирного масла (по желанию).

Процесс:

Нагрейте кокосовое масло и масло ши вместе, пока не получите расплавленную смесь. Добавьте аргановое масло. По желанию можно добавить пару капель эфирного масла. Нанесите массу на волосы: на корни и вниз к кончикам волос.

С пищевой содой

Это эффективное средство для удаления грязи и налета с волос и кожи головы. Этот простой продукт обладает противогрибковыми свойствами, которые поддерживают чистоту кожи и предотвращают развитие инфекций.

Примечание: используйте только рекомендуемое количество пищевой соды, так как избыток может привести к раздражению кожи и повреждению структуры волос из-за уровня pH.

Время обработки — 1 час; частота использования — раз в месяц.

Вам понадобится:

1/4 стакана пищевой соды; 1/2 стакана любого готового кондиционера; полиэтиленовый пакет; горячее полотенце.

Процесс:

В пластиковой миске смешайте пищевую соду и кондиционер для волос. Нанесите на волосы начиная с макушки и заканчивая кончиками. Накройте полиэтиленовым пакетом, затем оберните горячим полотенцем.

С бананом

Банан — отличный источник калия. Помогает справиться с выпадением волос и делает их ярче, а также кондиционирует и восстанавливает поврежденные кончики, делает локоны мягкими и упругими. Чаще всего используется в паре с оливковым маслом.

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Время обработки — 30 минут, частота использования — раз в неделю.

Вам понадобится:

1 спелый банан; 2 ст. л. оливкового масла; 1 ст. л. меда; шапочка для душа.

Процесс:

В миске разомните банан до полного отсутствия комочков. Добавьте остальные ингредиенты, перемешайте. Нанесите смесь на волосы. Держите под шапочкой для душа или полиэтиленовым пакетом.

С майонезом и яйцом

Майонез — одно из самых популярных средств от выпадения волос, сухости и педикулеза. Хотя нет никаких научных доказательств, подтверждающих это, есть довольно много свидетельств тех, кто пользовался этим средством. Майонез содержит масла, которые глубоко питают ваши волосы, а яйца – полезные белки. Эта маска поможет сделать локоны шелковистыми и послушными.

Время обработки — 20 минут; частота использования — раз в неделю.

Вам понадобится:

2 целых яйца; 5 ст. л. майонеза; 1 ч. л. оливкового масла.

Процесс:

В миске смешайте яйца и майонез. Налейте оливковое масло и перемешайте. Нанесите массу на волосы от корней до кончиков.

Йогуртовый кондиционер

Йогурт и оливковое масло отлично подходят для волос. Йогурт помогает защитить кончики, омолодить поврежденные волосы и уменьшить выпадение. Известно, что оливковое масло защищает структуру от повреждений, перхоти и выпадения.

Время обработки — 15 минут; частота использования — каждые две недели.

Вам понадобится:

1 яйцо; 1 ч. л. оливкового масла; 2 ст. л. йогурта; шапочка для душа.

Процесс:

Смешайте все ингредиенты в блендере. Нанесите массу на влажные волосы и помассируйте. Держите под шапочкой для душа.

С алоэ вера и бананом

Алоэ вера часто используется для уменьшения выпадения волос. Растение богато витаминами, минералами, аминокислотами и салициловой кислотой. Известно, что последний компонент помогает лечить алопецию и перхоть.

Время обработки — 2 часа; частота использования — раз в неделю.

Вам понадобится:

1 свежий лист алоэ вера; 2 банана среднего размера; шапочка для душа.

Процесс

Извлеките гель из листа алоэ. Очистите и нарежьте бананы. Измельчите все в блендере. Нанесите смесь кистью для окрашивания: сначала на корни и кожу головы, затем по всей длине до кончиков. Держите под шапочкой для душа.