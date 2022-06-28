Как совместить офисный дресс-код, жару и отпускное настроение: летние наряды для рабочего гардероба, которые можно носить и вне работы

Лето привносит в жизнь женщин не только радость, но и ряд проблем относительно выбора одежды для работы. Перед модницами встает вопрос о том, как совместить дресс-код с летним зноем и отпускным настроением.

Грамотно составленный летний офисный образ для женщины должен объединять классику и тренд, и тогда он получится гармоничным. Плюс, конечно, не стоит забывать о сумках, ремнях, очках и украшениях.

Брюки с высокой посадкой

В этом сезоне рекомендуется приобретать для рабочего гардероба брюки с высокой посадкой и женственные блузы. К ним следует добавлять различные детали – красивую обувь и стильные аксессуары.

Белая рубашка

Еще одно полезное приобретение, которое выручит не только летом, но и во все сезоны, – это классическая белая рубашка, никогда не выходящая из моды. Следует выбирать прямую и свободную модель и комбинировать ее с любыми джинсами, юбками и брюками.

Платья

Особое внимание нужно обратить на яркие летние платья, особенно с животными или тропическими принтами. Такие узоры не противопоказаны рабочему офисы. Также не стоит бояться длины до колена, особенно если с ногами полный порядок.

Лето – это звездный час для платья-футляра. Особое внимание здесь нужно уделить длине. Слишком короткое или длинное для офиса неуместно, выбирать следует либо слегка выше колена, либо немного ниже. Если позволяет дресс-код, классические лодочки можно заменить босоножками. Удлинить визуально ноги можно с помощью светлой обуви – телесной, светло-голубой, светло-розовой.

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Юбки

Что представляет собой деловая юбка? Классический вариант – это юбка-карандаш, но в летнее время ее можно заменить более удобной А-образной моделью. К ней можно добавить топ прямого силуэта и классическую сумку.

Также стоит присмотреться к плиссированным юбкам, которые останутся с нами надолго, и удобным моделям с запахом.

Костюмы

Брючный костюм – очень стильное решение практически для любого сезона. Его можно носить с блузками, футболками, а пиджаки комбинировать с цветными юбками или джинсами.

Следует обращать внимание на материал. Идеальный вариант для лета – смесовые ткани, такие как лен и шелк с добавлением синтетики.

Если дресс-код не особо строгий, с костюмом можно носить кеды или кроссовки.

Жилет

Не стоит летом забывать о жилете. Сегодня он прямого кроя, часто без пуговиц. Если хочется подчеркнуть талию, использовать ремень или пояс.

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Блузки

Лето – самое время для ярких блузок-рубашек, пошитых из шелка. Их можно надевать поверх топов с открытыми плечами, которые могут быть запрещены дресс-кодом.

Никаких обтягивающих вариантов из хлопка быть не должно. Правильная рубашка сегодня – это свободная и прямая модель, в которой очень удобно летом. Ее можно заправлять в брюки как полностью, так и частично. Если заправить блузку только спереди, образ получится более непринужденным, а завершить его помогут закатанные рукава.

Обувь

Универсальная обувь для офиса – это лодочки бежевого цвета. Наряду с телесными, отличный вариант – золотистые или серебристые модели. Летом можно обойтись без неудобных каблуков. Если дресс-код не позволяет носить сандалии, а балетки надоели или кажутся скучными, можно выбрать классические лоферы, которые станут отличной альтернативой лодочкам на каблуках.

Стоит ли подбирать сумку в цвет обуви? Точного ответа нет. С одной стороны, сегодня это антитренд, с другой – аксессуары одного оттенка делают образ собранным, более элегантным и строгим.

Идем против правил

Главный девиз истинных модниц заключается в том, что запреты нарушать можно, если этого очень хочется.

Если есть желание носить в офис длинную юбку, то лучше выбирать однотонную. Никаких рюшей, пышных складок и цветочков быть не должно. Лучше всего надевать к ней жакет или длинный жилет – это будет скрадывать не слишком деловой вид.