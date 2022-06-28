Жизнь в Швейцарии, свадьба втихаря от мамы и жена из богатенькой семьи: каким стал старший сын Валерии

Певица Валерия – мама троих детей. Все наследники появились на свет в ее браке с продюсером Александром Шульгиным. Информация о младшем сыне звезды, Арсении, просачивается в прессу с завидной регулярностью, к тому же, он живет в Москве и не особенно скрывает свою личную жизнь. Совсем другая ситуация сложилась со старшим отпрыском артистки. Артемий давно обосновался в Швейцарии, а пышной свадьбе предпочел скромное бракосочетание.

Артемий перебрался за границу еще в школьные годы. Мальчик познакомился со Швейцарией, когда родители отправили его в детский лагерь на отдых, и сразу же захотел остаться там навсегда. В результате наследник певицы окончил Международную школу в Женеве, а затем отучился в Женевском университете Вебстер и Бостонском музыкальном колледже Беркли.

Окончив два престижных учебных заведения, Артемий получил сразу три диплома. Наследник артистки стал специалистом в сфере бизнеса, IT-технологий и отучился на саунд-дизайнера. Пусть Шульгин не пошел по стопам звездной мамы, музыка все равно занимает в его жизни важное место – он работает на один из швейцарских лейблов. Первые шаги в карьере Артемий делал в качестве помощника звукорежиссера, но со временем ему удалось дослужиться до руководящей должности.

Сын Валерии отмечал, что компания, в которой он трудится, не имеет к его родителям никакого отношения. Выходит, молодой человек добивался карьерных высот самостоятельно. Впрочем, ничего удивительного в этом нет – Артемий не просил помощи состоятельной родни даже в организации собственной свадьбы. Молодой человек женился буквально втихаря от родителей, а пышному торжеству предпочел скромную регистрацию брака.

Артемий поставил штамп в паспорте три года назад. Избранницей наследника певицы стала Наталья Коренная – его школьная подруга и девушка из непростой семьи. Мама Натальи – руководитель предприятия “Кузнецкие форросплавы” в Новокузнецке. Несмотря на наличие у обоих влюбленных богатых семей, они решили не закатывать шумный праздник. Вместо этого пара тихо расписалась в швейцарском городе Монтре и отметила событие в кругу друзей.

Примечательно, что знаменитой маме Артемий сообщил о бракосочетании лишь за день. Несмотря на большое желание, Валерия не успела приехать на праздник. С Натальей певица давно была знакома, но не предполагала, что девушка станет ее невесткой – раньше наследник не заикался ни о свадьбе, ни о совместном будущем. Внуков Артемий артистке пока не подарил.