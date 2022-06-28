Как помочь упавшему в обморок от жары человеку?

Первым делом человека, который “схватил” тепловой или солнечный удар, нужно отвести в тень, шею, подмышки и пах обложить холодом в качестве первой помощи. Для этого подойдет что-то из морозилки, например, мясо, завернутое в полотенце. Также пострадавшего следует укрыть мокрой тканью и обеспечивать приток свежего воздуха, если инцидент произошел в помещении, сообщают “Вести Подмосковья” со ссылкой на анестезиолога-реаниматолога Алексея Гапонова.

В беседе с “Радио 1” врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов отметил, что также сразу необходимо вызвать скорую помощь. “Чтобы проверить дыхание, лучше положить ему руки на грудную клетку. Ни в коем случае нельзя вставлять в рот какие-то предметы, чтобы помочь дыханию. Голову необходимо повернуть набок. Если нет признаков дыхания и сердцебиения, надо начинать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Больше ничего делать не стоит. Если люди начинают вмешиваться неумело, пациенту может быть только хуже”, – отметил специалист.