 

Жители Нижневартовска три месяца пользовались антифризом для приготовления пищи

28.06.2022, 17:22, Разное
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Жители одного из спальных микрорайонов Нижневартовска более трех месяцев не обращали внимания на необычную жидкость зелёного цвета, которая текла из крана. Они пользовались ей для приготовления пищи, а также личной гигиены. Необычный запах они приняли за полезную биодобавку.

“Водопровод в нашем районе старый, поэтому разноцветная вода нас не удивляет. В мае пошла зелёненькая с очень приятным вкусом. Я пила её, муж пил. Вкуснее, чем была раньше. Супы на ней варили вкусные. Честно говоря, подумали, что водоканал нас решил порадовать”, – рассказала домохозяйка Галина Г.

За весь период на качество воды из микрорайона не было ни одной жалобы. Сумятицу в размеренную жизнь Нижневартовска внесли эксперты Роскачества, решившие проверить воду из крана на соответствие нормам. Взяв пробы, они сделали вывод, что вместо питьевой воды в дома горожан подавалась жидкость, не замерзающая при низких температурах.

После этого водоснабжение в микрорайоне “Советский” было временно приостановлено. Как выяснили эксперты, причиной подачи антифриза в многоквартирные дома послужило неисправное оборудование водоканала. Вместо ремонта труб работники коммунального предприятия решили подключить подачу воды из местного завода по производству незамерзающих жидкостей. Именно одна из них и заменяла воду. Всех жителей микрорайона направили на медицинское обследование, которое не выявило особых отклонений, а у некоторых даже отмечались незначительные признаки улучшения здоровья.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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