Жители Нижневартовска три месяца пользовались антифризом для приготовления пищи

Жители одного из спальных микрорайонов Нижневартовска более трех месяцев не обращали внимания на необычную жидкость зелёного цвета, которая текла из крана. Они пользовались ей для приготовления пищи, а также личной гигиены. Необычный запах они приняли за полезную биодобавку.

“Водопровод в нашем районе старый, поэтому разноцветная вода нас не удивляет. В мае пошла зелёненькая с очень приятным вкусом. Я пила её, муж пил. Вкуснее, чем была раньше. Супы на ней варили вкусные. Честно говоря, подумали, что водоканал нас решил порадовать”, – рассказала домохозяйка Галина Г.

За весь период на качество воды из микрорайона не было ни одной жалобы. Сумятицу в размеренную жизнь Нижневартовска внесли эксперты Роскачества, решившие проверить воду из крана на соответствие нормам. Взяв пробы, они сделали вывод, что вместо питьевой воды в дома горожан подавалась жидкость, не замерзающая при низких температурах.

После этого водоснабжение в микрорайоне “Советский” было временно приостановлено. Как выяснили эксперты, причиной подачи антифриза в многоквартирные дома послужило неисправное оборудование водоканала. Вместо ремонта труб работники коммунального предприятия решили подключить подачу воды из местного завода по производству незамерзающих жидкостей. Именно одна из них и заменяла воду. Всех жителей микрорайона направили на медицинское обследование, которое не выявило особых отклонений, а у некоторых даже отмечались незначительные признаки улучшения здоровья.

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