 

Лавров: Россию мало интересует, если Зеленский будет ходить «где-то сбоку» на саммите G20

28.06.2022, 17:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Москву будет мало интересовать тот факт, если приглашенный на саммит «Большой двадцатки» президент Украины Владимир Зеленский будет «ходить там где-то сбоку», сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Каждый раз страна-хозяйка приглашает тех или иных представителей, которые не входят в «Группу двадцати». Ну и, сейчас, как говорится, без Зеленского нигде не обходится, они такие навязчивые, назойливые. Видимо, в промежутках между получением команд из Вашингтона у него остается свободное время, и поэтому он в любой формат рад вписаться и что-нибудь произнести со слезами на глазах. Но нас мало будет интересовать, ходит он там где-то сбоку на саммите в Бали или не ходит. Мы всегда относимся с уважением к действиям страны-хозяйки «двадцатки», – передает его слова РИА «Новости».

Лавров отметил, что Россия подходит «к работе «Группы двадцати» исходя из тех основополагающих принципов, на которых она была создана».

«Это, прежде всего, обеспечение координации деятельности ведущих мировых держав в сфере экономики и международных финансов с тем, чтобы обеспечивать устойчивость мирового хозяйства, не допускать перекосов, не допускать кризисов и другие конкретные вещи, связанные именно с поддержанием стабильности в сфере мировой экономики», – сказал Лавров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите Группы двадцати.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09.20 / Солодов открыл в Петропавловске-Камчатском стадион «Спартак»

15.08.21 / На Гаити число погибших в результате землетрясения выросло до 724 человек

24.08.21 / СК приступил к проверке данных о сливе химикатов в Самарской области

21.07.20 / Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов

17.09.20 / Пушков: Помпео раскрыл истинную роль США в белорусском Майдане

12.08.20 / Российские ученые создали систему распознавания лиц под маской

11.11.20 / Умер премьер-министр Бахрейна

02.03.22 / Австрийская OMV решила пересмотреть участие в проекте «Северный поток – 2»

17.02.22 / Захарова назвала позором заявления США о «вторжении» РФ на Украину

10.04.22 / Опубликовано видео уничтожения военной техники ВСУ российскими вертолетами Ка-52

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика