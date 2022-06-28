Лавров: Россию мало интересует, если Зеленский будет ходить «где-то сбоку» на саммите G20

Москву будет мало интересовать тот факт, если приглашенный на саммит «Большой двадцатки» президент Украины Владимир Зеленский будет «ходить там где-то сбоку», сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Каждый раз страна-хозяйка приглашает тех или иных представителей, которые не входят в «Группу двадцати». Ну и, сейчас, как говорится, без Зеленского нигде не обходится, они такие навязчивые, назойливые. Видимо, в промежутках между получением команд из Вашингтона у него остается свободное время, и поэтому он в любой формат рад вписаться и что-нибудь произнести со слезами на глазах. Но нас мало будет интересовать, ходит он там где-то сбоку на саммите в Бали или не ходит. Мы всегда относимся с уважением к действиям страны-хозяйки «двадцатки», – передает его слова РИА «Новости».

Лавров отметил, что Россия подходит «к работе «Группы двадцати» исходя из тех основополагающих принципов, на которых она была создана».

«Это, прежде всего, обеспечение координации деятельности ведущих мировых держав в сфере экономики и международных финансов с тем, чтобы обеспечивать устойчивость мирового хозяйства, не допускать перекосов, не допускать кризисов и другие конкретные вещи, связанные именно с поддержанием стабильности в сфере мировой экономики», – сказал Лавров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите Группы двадцати.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.

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