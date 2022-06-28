Путин расширил категорию имеющих право получить жилье вне очереди военных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет категорию военных, имеющих право на получение жилья вне очереди. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что в число таких военнослужащих включаются Герои РФ и те, кто отслужил по контракту 10 лет и более и уволен по состоянию здоровья, передает ТАСС.

Также норма распространяется на проходящих службу по контракту на воинских должностях, для которых предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины, признанных ограниченно годными и подлежащих увольнению со службы.

Помимо этого, уравниваются в правах на получение жилья по избранному месту жительства с другими военнослужащими военные, заключившие контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 года.

Закон предусматривает, что военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы, по решению уполномоченных органов могут при наличии оснований приватизировать занимаемые ими жилые помещения, в том числе служебные, кроме жилых помещений в закрытых военных городках и общежитиях.

Ранее Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для российских граждан и иностранцев на заключение первого контракта по службе в ВС России.

—