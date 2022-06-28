 

Лавров назвал шизофренией заявления западных лидеров о новых поставках оружия Украине

28.06.2022, 17:05, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал шизофренией действия западных лидеров, призывающих тратить средства Европейского фонда мира на поставки оружия Украине.

«Заявлениями о недопустимости каких-либо переговоров в нынешних условиях регулярно выступают то [премьер Британии] Борис Джонсон, то [канцлер Германии] Олаф Шольц, то [глава евродипломатии] Жозеп Боррель, которые постоянно призывают тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира. Шизофрения в известной степени здесь проявляется», – сказал он по итогам совещания министров иностранных дел прикаспийских государств, информирует ТАСС. 

По словам Лаврова, поставки оружия на территорию Украины лишь продлят конфликт.

Напомним, Соединенные Штаты, поставляя на Украину все больше вооружений и передавая украинским войскам разведданные, своими шагами подталкивают киевский режим к массовым убийствам мирного населения, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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