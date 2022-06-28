Болезнь Паркинсона связали с ночными кошмарами

Специалисты рассказали, по какому признаку можно определить начальную стадию развития болезни Паркинсона. Оказалось, что о высоком риске прогрессирования патологии свидетельствуют ночные кошмары.

В процессе исследования, занявшего у ученых порядка 12 лет, 3818 мужчин, которые были старше 67 лет, рассказывали о своих снах. В результате выяснилось, что добровольцы, видевшие кошмары хотя бы раз в неделю, имели высокие риски развития болезни Паркинсона или замечали первые ее симптомы.

Болезнь Паркинсона сопровождается нарушением мозга, что приводит к тремору, нарушениям движений и потере координации при ходьбе. Если своевременно диагностировать патологию, то можно сохранить здоровье, смягчить симптомы.