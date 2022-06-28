 

Нурия Дианова, диетолог: “Голодание не поможет скинуть вес”

28.06.2022, 16:46, Разное
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Диетолог Нурия Дианова пояснила о вреде голодания. Врач утверждает, что лечебная диета, подразумевающая полный отказ от пищи, подходит не всем.
По мнению Нурии Диановой, люди зря пытаются посредством голодания избавиться от лишнего веса. Отказываясь от пищи, они наносят стресс организму. Процесс жиросжигания подразумевает растрату энергии. Многодневное голодание вредит сердечно-сосудистой системе, желудочно-кишечному тракту и даже головному мозгу. Вместе с пищей организм получает витамины, макро- и микроэлементы, необходимые для нормального функционирования большинства внутренних систем.

Диетолог Нурия Дианова: «Идея похудеть с помощью голодания неплохая. Она даже работает. Только люди, стремясь как можно скорее избавиться от лишнего веса, забывают заранее просчитать все риски. Голодать, в первую очередь, нужно правильно. Сам процесс похудения должен проходить под наблюдением врача. Категорически запрещено в домашних условиях практиковать строгие диеты, тем более без предварительной консультации со специалистом».

Нурия Дианова напомнила, что любая диета должна быть направлена не только на избавление от лишнего веса, но и на общее оздоровление организма. Лечебное голодание противопоказано людям с тяжелыми патологиями (например, сердечная, почечная или печеночная недостаточность, цирроз).

Источник: ura.news



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