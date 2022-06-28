Чего категорически нельзя делать при покупке подержанного автомобиля

Приобретение подержанного авто – это предполагаемый риск. Проблемы, которые может принести данное приобретение, кроются не только лишь в техническом состоянии автомобиля, а и там, где никто не ожидает с ними столкнуться. Будучи довольно бдительными, и обладая нужной информацией, можно легко предотвратить множество проблем. Придерживаясь следующих правил, можно обезопасить покупку авто.

Зачастую автолюбители, начиная поиск транспортного средства для покупки, пренебрегают простыми правилами. Хотя, в таком деле нужно быть начеку. Подходить с холодным разумом, а не вслепую приобретать автомобиль у потенциального продавца. Техническая и юридическая проверка станут хорошим подспорьем, в данном случае.

Прежде чем заключать сделку, выбранное покупателем авто рекомендуется проверить на наличие документационных проблем. На официальном сайте ФНП есть возможность это проверить. Бывают случаи, когда транспорт является залоговым и, тем самым, приносит проблемы новому владельцу, зная только VIN номер можно проверить автомобиль.

Официальный сайт ГИБДД поможет узнать историю регистрации транспортного средства, а также, был ли замешан автомобиль в ДТП и есть ли на нём регистрационные ограничения. Не стоит пренебрегать правильным составлением договора купли-продажи, он делается в трех экземплярах. А прежде чем поставить авто на учёт, нужно оформить страховой полис ОСАГО. При отказе владельца предоставить данные для проверки иили заниженной цене, относительно рыночной, стоит задуматься, там может скрываться что-то неприятное.