 

Чего категорически нельзя делать при покупке подержанного автомобиля

28.06.2022, 16:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Приобретение подержанного авто – это предполагаемый риск. Проблемы, которые может принести данное приобретение, кроются не только лишь в техническом состоянии автомобиля, а и там, где никто не ожидает с ними столкнуться. Будучи довольно бдительными, и обладая нужной информацией, можно легко предотвратить множество проблем. Придерживаясь следующих правил, можно обезопасить покупку авто.
Зачастую автолюбители, начиная поиск транспортного средства для покупки, пренебрегают простыми правилами. Хотя, в таком деле нужно быть начеку. Подходить с холодным разумом, а не вслепую приобретать автомобиль у потенциального продавца. Техническая и юридическая проверка станут хорошим подспорьем, в данном случае.

Прежде чем заключать сделку, выбранное покупателем авто рекомендуется проверить на наличие документационных проблем. На официальном сайте ФНП есть возможность это проверить. Бывают случаи, когда транспорт является залоговым и, тем самым, приносит проблемы новому владельцу, зная только VIN номер можно проверить автомобиль.

Официальный сайт ГИБДД поможет узнать историю регистрации транспортного средства, а также, был ли замешан автомобиль в ДТП и есть ли на нём регистрационные ограничения. Не стоит пренебрегать правильным составлением договора купли-продажи, он делается в трех экземплярах. А прежде чем поставить авто на учёт, нужно оформить страховой полис ОСАГО. При отказе владельца предоставить данные для проверки иили заниженной цене, относительно рыночной, стоит задуматься, там может скрываться что-то неприятное.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05.21 / Автор анонимного телеграм-канала “Героиня Татлера” о Ксении Собчак, виртуальных друзьях и реальных героях

24.01.21 / Байден осудил протесты в России и призвал Навального снять опровержение своего расследования

26.03.22 / Мнение: “Apple” и “Мир”

04.03.21 / Джастин Тимберлейк поздравил Джессику Бил с днем рождения и опубликовал редкое фото с их старшим сыном

12.06.22 / Мнение: Встреча в Киеве

18.11.21 / Модные куртки на зиму-2022: какие модели будут в тренде и позволят выглядеть как фешен-блогеры

26.06.22 / Синод РПЦ признал существование силы земного тяготения

27.05.21 / Twitter говорит, что обеспокоен запугиванием Индии, просит еще 3 месяца для соблюдения новых ИТ-правил

21.01.21 / Наследник дома Романовых женится на 38-летней итальянке

19.12.21 / Как мы полюбили атомную бомбу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика