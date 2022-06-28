Не мочить, не выносить на свет и не кормить после полуночи: что известно о Чебурашке из нового фильма

Авторы полнометражного

фильма «Чебурашка» приоткрыли завесу тайны над происхождением главного героя,

рассказав зрителям некоторые детали сюжета. В новой кинокартине заглавный герой

является представителем редкого вида существ родом из Китая, содержать которых

не так-то просто в домашних условиях.

Автор сценария

фильма Владимир Полетаев рассказал, что впервые Чебурашка попадётся на глаза

героям произведения на китайском рынке, между прилавком с портретами Си

Цзиньпина и летними пляжными тапками. Хозяин зверька, старый мудрый китаец,

согласится продать его героям, если они будут соблюдать три условия: Чебурашку

ни в коем случае нельзя мочить, выносить его на яркий свет и, самое главное, кормить

после полуночи. Однако из-за невнимательности героев все три правила оказываются

нарушены, в результате чего Москва оказывается на грани уничтожения, а сами ребята

– последними героями, стоящими между человечеством и ужасными крокодилообразными

чудовищами, в которых превратились покормленные после полуночи чебурашки.

«Это

абсолютно новаторская идея, не имеющая аналогов в мире. Мы все смотрели мультик

о Чебурашке в детстве, но произведение росло вместе с нами. Теперь это будет

уже не наивная детская сказка, а остросюжетный триллер с элементами

лавкрафтовского хоррора и политической сатиры. Главной моралью фильма станет

то, что мы должны ответственно относиться к тем, кого приручили и так или иначе

включили в состав своей страны, будь то референдум о присоединении или аннексия

в соответствии с международным правом», – заявил Владимир Полетаев.

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