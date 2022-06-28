 

Не мочить, не выносить на свет и не кормить после полуночи: что известно о Чебурашке из нового фильма

28.06.2022, 16:22, Разное
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Авторы полнометражного
фильма «Чебурашка» приоткрыли завесу тайны над происхождением главного героя,
рассказав зрителям некоторые детали сюжета. В новой кинокартине заглавный герой
является представителем редкого вида существ родом из Китая, содержать которых
не так-то просто в домашних условиях.

Автор сценария
фильма Владимир Полетаев рассказал, что впервые Чебурашка попадётся на глаза
героям произведения на китайском рынке, между прилавком с портретами Си
Цзиньпина и летними пляжными тапками. Хозяин зверька, старый мудрый китаец,
согласится продать его героям, если они будут соблюдать три условия: Чебурашку
ни в коем случае нельзя мочить, выносить его на яркий свет и, самое главное, кормить
после полуночи. Однако из-за невнимательности героев все три правила оказываются
нарушены, в результате чего Москва оказывается на грани уничтожения, а сами ребята
– последними героями, стоящими между человечеством и ужасными крокодилообразными
чудовищами, в которых превратились покормленные после полуночи чебурашки.

«Это
абсолютно новаторская идея, не имеющая аналогов в мире. Мы все смотрели мультик
о Чебурашке в детстве, но произведение росло вместе с нами. Теперь это будет
уже не наивная детская сказка, а остросюжетный триллер с элементами
лавкрафтовского хоррора и политической сатиры. Главной моралью фильма станет
то, что мы должны ответственно относиться к тем, кого приручили и так или иначе
включили в состав своей страны, будь то референдум о присоединении или аннексия
в соответствии с международным правом», – заявил Владимир Полетаев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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