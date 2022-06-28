 

Скончалась звезда сериала “Скорая помощь”

28.06.2022, 16:05, Разное
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Звезда американского сериала “Скорая помощь” Мэри Мира утонула в реке на мысе Винсент, штат Нью-Йорк. Трагедия произошла в минувшие выходные. Спасатели уже обнаружили ее тело и подняли на сушу. Правда, точная причина смерти пока неизвестна, пишет VSE42.ru.

Российскому зрители Мэри Мара наиболее известна по ролям в таких сериалах, как “Скорая помощь” и “Кости”.



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