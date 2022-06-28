Скандалы: Власти разработали механизм для перекрытия «молдавской схемы»

Минюст доработал поправки для противодействия обналичиванию и выводу денег за рубеж через исполнительные документы

Власти доработали механизм борьбы с сомнительными денежными переводами, в том числе за рубеж, через исполнительные документы, выяснил РБК. Минюст вынес на рассмотрение правительственной комиссии поправки в закон «Об исполнительном производстве» (229-ФЗ), которые усиливают требования к взыскателям, пытающимся получить средства по решению суда, и смягчат условия работы с исполнительными документами для банков. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника, участвующие в обсуждении.

Представитель Минюста сообщил, что проект согласован с заинтересованными ведомствами. Представитель Банка России подтвердил это. «Мы считаем эти изменения актуальными», — добавил он. В Росфинмониторинге не ответили на запрос РБК.

Поправки позволят «минимизировать случаи» перевода денег недобросовестным взыскателям, которые заинтересованы в отмывании доходов сомнительного происхождения, выводе денег за рубеж или уходе от налогов, пояснил представитель Минюста. Речь идет о так называемой молдавской схеме — выводе средств за рубеж на основании исполнительных листов по фиктивным судебным спорам.

ЦБ и Росфинмониторинг на протяжении нескольких лет указывали на сложности противодействия ей — в России исполнительные документы имеют особый статус, и банки обязаны проводить платеж по нему даже при наличии подозрений. Поправки в законодательство начали обсуждаться еще зимой 2019 года, но к ним высказывались замечания. Новая версия документа была одобрена на правительственной комиссии 27 июня, сообщили два источника РБК.

Как будут бороться с выводом денег через исполнительные листы

Проект поправок содержит как новые нормы, так и те, что уже были известны.

Перевод денег по исполнительным документам предлагается ограничить российской юрисдикцией — средства в пользу взыскателя можно будет переводить только на счет в российском банке. Это предложение фигурировало в изначальной версии поправок. Для получения возмещения по решению суда компания также может указать реквизиты своего казначейского счета, если речь идет о возврате бюджетных средств. Исполнительные листы, предписывающие перевести деньги за рубеж, банки смогут возвращать без исполнения.

Кредитные организации получат право отказывать в проведении операции по исполнительным документам, то есть фактически не выполнять решения российских судов, на основании антиотмывочных норм. Банки смогут руководствоваться внутренними правилами контроля и не проводить транзакцию, если возникнут подозрения, что операция нацелена на легализацию преступных доходов. Информация о таких отказах будет передаваться судебным приставам, которые в России отвечают за взыскание по исполнительным документам. Права на отказ по исполнительным листам банки добивались как минимум с начала 2021 года.

Поправки будут иметь обратную силу: с момента их вступления банки должны будут приостановить операции по уже имеющимся исполнительным документам, если по ним предусматривается вывод денег за рубеж. Если речь идет о ситуациях, когда взыскатель самостоятельно предъявляет исполнительный лист в банк, минуя судебных приставов, ему придется предоставить новые реквизиты для перевода на счет, открытый в российской кредитной организации. До этого момента средства должника, подлежащие списанию, будут арестованы по решению судебного пристава.

Масштабы схемы с исполнительными документами

Как следует из пояснительной записки к проекту, актуальность поправок обусловлена «колоссальными объемами обналичивания» денег по сомнительным исполнительным документам. В прошлом году объем таких транзакций достиг 26 млрд руб., подскочив на 25%.

Схема не раз модифицировалась: для проведения сомнительных операций используются не только исполнительные листы по итогам судов, но также исполнительные надписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам (КТС), которые в России также считаются исполнительными документами.

Что изменят поправки

Схема с исполнительными листами по-прежнему активно используется в незаконных операциях, хотя в этом году объемы таких транзакций немного снизились, говорит директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов. По его словам, норма об отказах в проведении операций по исполнительным документам «очень желательна и ожидается банками».

Сейчас банки оказываются перед дилеммой: провести операцию, которая, возможно, связана с отмыванием денег, то есть фактически стать вовлеченными в противозаконную деятельность, или отказать в проведении операции и потом проиграть в суде и потерпеть убытки, поясняет Попов.

Участники рынка будут активно пользоваться правом отказать в операции по сомнительным исполнительным документам, соглашается директор юридического департамента Абсолют Банка Сергей Артеменков. Он напоминает, что сейчас у кредитных организаций есть право приостанавливать такие операции для проверки подлинности листов, но не более чем на семь дней.

Впрочем, по словам двух источников РБК в крупных банках, в нынешних условиях проблема перестала быть острой. «Эта тема как существовала, так и существует. Но что касается объемов, сейчас в целом по сомнительным операциям немного рынок замер, видимо, все прощупывают возможные способы в условиях новых ограничений», — говорит один из них. Другой отмечает, что большинство банков уже научились выявлять сомнительные исполнительные документы и в принципе не пропускают такие операции, поскольку риски, что клиент-взыскатель будет судиться с кредитной организацией, минимальны.

«Сейчас, с учетом текущей ситуации, перевод по исполнительным документам только на счета, открытые в российских банках, представляется уместным и целесообразным», — говорит руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева. Она отмечает, что проблема злоупотреблений при переводах средств с использованием исполнительных документов существует, но опасается «избыточных мер» со стороны кредитных организаций.

Предоставление банкам права отказывать в платежах по исполнительным документам вызвало вопросы у государственно-правового управления президента, следует из отзыва этого подразделения (есть у РБК). В нем говорится, что расширение возможностей банков и «избирательное неисполнение судебных актов» противоречит конституционному закону «О судебной системе». Кроме того, участникам рынка нужно будет сообщать судебным приставам об отказах в таких операциях, а это противоречит уже основному антиотмывочному закону (115-ФЗ) — кредитным организациям запрещено информировать кого-либо, кроме клиентов, о реализации правил внутреннего контроля. Государственно-правовое управление поддержало принятие проекта Госдумой в первом чтении при условии дальнейшей проработки.

«Если посмотреть статистику, нет там никаких массовых отказов, а уж тем более системного нарушения прав. Да, бывает, что появляется схема и кто-то из бизнеса попадает под подозрения банков. Но таких случаев десятки в сотнях миллионов исполнительных листов — это капля в море», — комментирует опасения бизнеса председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин. По его словам, схему с исполнительными документами иначе не побороть.

«То, что норма будет распространяться с обратной силой, — вообще замечательно. Будет возможность провести ревизию действующих исполнительных листов. Они, правда, обычно надолго не задерживаются (схема реализуется в короткий период времени), но почему бы нет», — добавляет председатель НСФР.

Юлия Кошкина, Екатерина Виноградова

Оригинал материала: “РБК”