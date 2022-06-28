На юге России обнаружен новый штамм конго-крымской лихорадки



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В Сеченовском университете рассказали об обнаружении в южных областях РФ нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки. Исследование было опубликовано в международном рецензируемом журнале PLOS One.

Вирус конго-крымской лихорадки встречается в странах Африки и Азии, на Балканах, Ближнем Востоке, а также на юге европейской части России. Люди в основном заражаются этой болезнью через клещей или домашний скот. Также вирус может перейти от человека к человеку при тесном контакте с кровью и другими биологическими жидкостями.

Симптомы конго-крымской лихорадки:

Основной и самый серьезный признак заболевания — кровоизлияния и геморрагия. Инфекция распространяется очень быстро. Уже после пяти дней болезни может развиться печеночная или легочная недостаточность. При этом вакцины против конго-крымской лихорадки пока не разработаны, больным оказывается только симптоматическая помощь.

Смертность от конго-крымской лихорадки довольно высокая — в 30% случаев смерть наступает уже на второй неделе болезни, причем разные варианты патогена вызывают разную тяжесть заболевания. Ученые исследовали следующие штаммы: «Европа-1» (596 образцов), «Африка-3» (1 образец) и абсолютно новый штамм «Европа-3» (6 образцов).

В ходе исследования было выяснено, что риск тяжелых клинических проявлений и смерти выше при инфицировании вариантами «Европа-1». Также было указано на необходимость тщательно изучить штамм «Европа-3», чтобы оценить его патогенность, генетическое разнообразие и географию распространения.

Вспышки этой лихорадки регулярно регистрируются в Ставрополье, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, в Калмыкии, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. С 1999 по 2020 год был выявлен 2 361 случай заболевания, 94 человека умерли.