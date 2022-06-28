 

Госдума одобрила законопроект об обобщающих нормах для иноагентов

28.06.2022, 15:43, Новости дня
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Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, обобщающий нормы об иноагентах.

В документе уточняются понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель». Так, определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов и определяется порядок включения и исключения из него, передает ТАСС.

По словам автора законопроекта Василия Пискарева, проект могут принять до конца весенней сессии. Так, иноагентам будет запрещено осуществлять творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по госнуждам, проводить экологическую экспертизу.

Иностранный агент не вправе принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Также иностранный агент не вправе участвовать в качестве эксперта в проведении государственной экологической экспертизы.

Также в проект вошла поправка о том, что закон, регулирующий деятельность иноагентов, в случае его принятия, начнет действовать с 1 декабря 2022 года.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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