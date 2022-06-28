Маргарита Королева призвала россиян ответственно относиться к своему здоровью

Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева пояснила журналистам о важности соблюдения питьевого режима в сильную жару. По мнению врача, многие россияне неправильно организовывают свой рацион.

Маргарита Королева предупредила население о проблемах, которые могут возникнуть, если бесконтрольно пить газированные напитки, алкоголь, крепкий кофе и пакетированные соки. По мнению доктора наук, вышеперечисленные продукты не отличаются качеством и не приносят никакой пользы организму.

Чтобы избавиться от жажды, не обязательно пить ледяную воду. Организм довольно болезненно реагирует на резкий перепад температуры. Ледяная жидкость, попадая в ротовую полость и пищевод, охлаждает слизистую, что нередко приводит к развитию воспаления. Люди со слабым иммунитетом летом часто болеют ангиной.

Маргарита Королева: «Категорически запрещено в сильную жару пить сильногазированные напитки, особенно, если в них присутствует кофеин и таурин. Вред этих компонентов доказан множественными исследованиями. Энергетические напитки негативно влияют на сердце, сосуды испытывают удвоенную нагрузку. Злоупотреблять кофе с сахаром тоже нельзя».

Доктор наук рекомендовала россиянам отказаться от пакетированных соков. В составе этих продуктов отсутствуют натуральные компоненты. Их заменяют усилители вкуса и консерванты. Лучший способ утолить жажду в сильную жару – выпить стакан прохладной, негазированной воды.

Источник: www.m24.ru