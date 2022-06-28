 

Рубальской пришлось объясниться из-за старого видео с концерта Аллегровой

28.06.2022, 15:25, Разное
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Пару дней тому в сети интернет начало распространяться видео, где певица Ирина Аллегрова покидает цену, отказываясь исполнять песню, которую просил исполнить зрительный зал. Данный ролик собрал большой объем всеобщей критики, однако Ирина Аллегрова заявила, что с начала пандемии не давала концертов.
Лариса Рубальская призналась что это она выложила данный видеоролик. По её словам, его прислали в одной из социальных сетей, а она “просто” выложила и теперь пообещала удалить. Писательница и поэтесса Лариса Рубальская призналась, что видео является давно не актуальным и попало к ней совершенно случайно. Происшествие, которое видно на кадрах, было в действительности, но с того момента прошло уже более 4-х лет. На нем можно увидеть как поклонники певицы просят исполнить известный хит “Угонщица,” но артистка просто уходит со сцены. Сама же Ирина Аллегрова ответила, что не помнит моментов, когда её поклонники были недовольны выступлением.

Источник: news.ru



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