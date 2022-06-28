 

Алексей Панин оскорбил Михаила Боярского

28.06.2022, 15:25, Разное
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Актер, не так давно эмигрировавший в Испанию, ведет личный канал в Телеграм. Там он выкладывает провокационные ролики, в которых часто нелестно отзывается о бывших соотечественниках. В этот раз оскорбления получил Михаил Боярский.
Алексей Панин известен не только ролями в кино, но и своим эпатажным поведением. Под прицелом телекамер он устраивал погони за бывшей женой, устраивал пьяные дебоши и нецензурно выражался. Несколько лет актер проживает в Барселоне, но и оттуда он умудряется «ущипнуть» бывших коллег.

Алексей Панин возмущен происходящим в мире. Он неоднократно требовал у правительства РФ «прекратить угнетать бедную Украину». Сейчас актер перешел к более решительным действиям – он начал агитировать россиян активнее высказывать свое мнение и не бояться отстаивать позицию.

Накануне Алексей Панин выгрузил в свой Телеграм-канал ролик с обращением: «Я не понимаю, что происходит. Почему молчат коренные петербуржцы? Вас устраивает происходящее? Кого вы боитесь? Ладно, Михаила Боярского я даже в расчет не беру, он – человек не совсем порядочный, но остальные-то где?».

Скандальный актер в видео обратился к звездам сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Алексею Нилову и Алексею Федорцеву, призывая их поддержать Украину и выступить против России. Михаил Боярский пока никак не прокомментировал ситуацию.

Источник: ctnews.ru



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