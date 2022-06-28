В преддверии саммита НАТО Роскосмос нашёл на снимках GoogleEarth западные центры принятия решений

Накануне саммита НАТО в Мадриде Дмитрий Рогозин рассекретил результаты четырёхмесячной работы большой группы специалистов, которые искали на спутниковых снимках центры принятия военно-политических решений западных правительств.

Всего рассекречено семь снимков, каждый из которых снабжён географическими координатами. Пресс-служба Роскосмоса утверждает, что на одном из них изображён легендарный Пентагон – оплот американской военщины, расположенный, согласно разведывательным данным, в округе Арлингтон штата Виргиния. Обнаружить его было непросто – из-за отсутствия у Роскосмоса быстрого модема и премиум-подписки на GoogleEarth скачивать спутниковые снимки в высоком разрешении невозможно.

– Это была трудная работа. Триста специалистов долгие часы проводили за компьютерами, ожидая, пока загрузится снимок, а затем исследовали его буквально по миллиметру. Проблема в том, что GoogleEarth показывает местность сверху, а мы привыкли видеть тот же Пентагон сбоку, поэтому узнать его было очень сложно. Ещё сложнее – засечь координаты, – рассказал Дмитрий Рогозин.

Вторым по ценности в коллекции Роскосмоса стал снимок Лондона, в центре которого видна, предположительно, река Темза, а рядом – замаскированная под колесо обозрения штаб-квартира британской разведслужбы MI-6. Её координаты тоже удалось записать. На снимках Парижа удалось рассмотреть Пантеон, его местонахождение зафиксировано, но функциональное назначение объекта ещё предстоит выяснить.

Рогозин пожаловался, что лично выехать на доразведку целей ему помешали западные спецслужбы – он не смог получить визу. Это может снизить точность поражения вражеских объектов перспективными российскими ракетами «Сармат».

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