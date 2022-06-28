Мнение: Кременчуг

«Семерка» выступила с заявлением, где вину за удар по торговому центру «Амстор» в Кременчуге и гибель около полутора десятков мирных жителей в нем возложила на Россию и лично на Путина.

Теперь это официальная позиция, и уже совершенно неважно, что именно произошло. Путин оказался в роли Бен Ладена, когда президент Буш объявил его организатором нападения на Башни. Тогда Бен Ладен сутки приходил в себя и пытался отнекиваться, так как был ни сном, ни духом, да и узнал о произошедшем из телевизора, но как видно, ему объяснили, и он всё понял, после чего примерно через сутки согласился с тем, что это именно он был настолько крут, что организовал самый-самый теракт в истории. Правда, его заявление-признание было уже никому неинтересно, версия стала фактом, под который потом подгоняли всё расследование, включая и законы физики.

В таком же положении сейчас и Путин. Его заявление уже никому неинтересно, факт озвучен. В каком-то смысле это хроническая проблема всех диктатур — постоянное запаздывание с любой реакцией. Пока до главного доведут произошедшее, пока главный обдумает, примет решение и оно пройдет через всю вертикаль, случится-стрясётся уже новый кризис.

Что именно произошло, я не берусь судить. Скорее всего, прилетела высокоточная ракета времен оных с круговым вероятностным отклонением плюс-минус полкилометра. Когда на нее заряжают ядерную боевую часть, то такое отклонение некритично, там речь идет уже не о воронке попадания, а об эпицентре. Для неядерной боевой части такая точность более важна, и уж точно применять ее по городской застройке в надежде попасть во что-то отдельно стоящее — это игра в фифти-фифти. Но что было на складе, то и прицепили к самолету. Думаю, что это наиболее вероятное объяснение произошедшему, но, конечно, не единственное.

В любом случае случившееся никак не противоречит общей тенденции: спец-операция уже давно превратилась к полный демонтаж живого пространства на востоке Украины. Оно зачищается до фундаментов и глубже. Лютая ненависть объясняется просто: русский восток Украины совершенно не загорелся желанием стать частью Русского мира в версии Кремля. А потому должен быть стерт с лица земли. Зачем нам русские, которые не любят Путина?

Есть и более широкое объяснение происходящему: Кремль старательно, буквально высунув язык от усердия, отрабатывает повестку перехода к новой нормальности. Который критически зависит от процесса разрушения старого мирового порядка. Поэтому международное право идет лесом, как рудимент старого мира, поэтому уничтожается территория, организуется массовый исход беженцев, создаются предпосылки для голода, рвутся все экономические связи. Всё для того, чтобы серьезные люди оценили усердие в деле продвижения проекта.

При этом даже неважны мотивы, которыми руководствуется Кремль. Важно, что он выполняет руководящие указания из Давоса. А делает он это сознательно или по дурости — какая, собственно, разница. Важен результат.

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