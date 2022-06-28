“Папа, прощай!” Вопреки слухам, жена Шатунова и его дети приехали на похороны и простились с любимым отцом и мужем

Исполнитель Юрий Шатунов скончался 23 июня. На территории траурного зала Троекуровского кладбища была проведена народная панихида, на которой присутствовали фанаты певца. А затем попрощаться с артистом приехали его родные – супруга и дети. Семья солиста “Ласкового мая” прилетела из Германии, чтобы проводить мужа и отца в последний путь.

Прощание

Вопреки слухам, жена и наследники артиста присутствовали на его похоронах.

Дети Шатунова опубликовали в социальных сетях прощальные слова, адресованные папе.

Церемония похорон была закрытой. Журналистов туда не пускали. После отпевания гроб с телом артиста закрыли. И отправили на кремацию.

Около 16 тысяч человек пришли проводить певца в последний путь. Поклонники плакали, молились и усыпали гроб розами белого цвета, о которых пел Шатунов в одном из своих хитов.

Проводить Юрия в последний путь пришли Игорь Крутой и Николай Басков. Артисты не стали общаться с журналистами. Они сразу отправились на территорию кладбища на своих автомобилях. Николай Басков пришел с букетом белых роз. На панихиде хотел присутствовать Андрей Разин. Но у продюсера не получилось приехать из США, где он сейчас живет.

Внезапная смерть

Близкие Шатунова до сих пор не могут поверить в то, что родного человека больше нет в живых.

Друзья и коллеги исполнителя тоже долго находились в состоянии шока после известия о внезапной кончине Юрия. Солист “Ласкового мая” умер в результате обширного инфаркта. Трагедия произошла ночью 23 июня, когда исполнитель отдыхал с приятелями. Во время застолья он почувствовал себя плохо. Товарищи доставили Шатунова в районную больницу. А оттуда на реанимобиле артиста отправили в Домодедово. На тот момент Юрий находился в состоянии клинической смерти. У него развилась сердечная недостаточность. Медики делали все возможное, чтобы спасти исполнителя. Но, к сожалению, врачам не удалось сохранить его жизнь.