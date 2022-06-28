 

“Тест на беременность”: Орбакайте объявила о больших переменах в жизни

28.06.2022, 14:43, Разное
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Дочь Аллы Пугачевой – не только знаменитая певица, покорившая миллионы людей своих талантом, но и хорошая актриса. Не так давно завершились съемки четвертой части фильма “Любовь-морковь”. Кристина Орбакайте вновь поработала с Гошей Куценко. Премьера картины должна состояться скоро. Также артистка продолжает сниматься в популярном проекте “Тест на беременность”.

Героиня Кристины появится в четвертом сезоне сериала. В недавнем интервью Орбакайте рассказала о больших переменах в жизни ее персонажа. Например, Нина (так зовут героиню артистки) переживает проблемы на личном фронте и в карьере. Мол, многое ей будет даваться нелегко.

Напомним, что главную роль в медицинской мелодраме “Тест на беременность” исполняет знаменитая российская актриса Светлана Иванова, известная россиянам по таким картинам, как “И все-таки я люблю”, “Темный мир”, “Легенда №17”, “Триггер”, и другим.

В прошлом месяце Кристине Орбакайте исполнился 51 год. Артистка отметила свой праздник сольным концертом в Москве. В недавнем интервью она рассказала, какие бывает на сцене и в жизни. Слова знаменитости приводили “Дни.ру”.



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