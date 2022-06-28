 

“Близкие подтвердили”: Новорожденного ребенка измученной Тодоренко больше нет

28.06.2022, 14:40, Разное
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Сегодня по Сети разлетелась новость о том, что популярная телеведущая, за беременностью которой следит вся страна, наконец-то стала мамой во второй раз. Некие друзья Регины Тодоренко, который пожелали остаться анонимами, подтвердили, что она родила девочку.

Причем СМИ давали разную информацию о месте рождения малыша: кто-то писал, что в Канаде, а кто-то – на Бали. Радостная новость, очевидно, многих поклонников теледивы привела в восторг. Правда, как оказалось, в этой истории не все так радужно. Судя по комментарию представителя артистки, новорожденного ребенка больше нет. Точнее сказать, его вообще не было, ведь Нина Пономарева информацию о появлении на свет малыша не подтвердила.

И хотя сама Регина Тодоренко хранит молчание на фоне всех этих слухов вокруг родов, ее представитель опубликовала с ней переписку. Видно, что измученная сплетнями жена Влада Топалова, с иронией отнеслась к происходящему. Она стала расспрашивать Пономареву подробности: кого родила, в каком месте…

“Девочку. На Бали. Говорят, близкие твои какие-то подтвердили”, – разъяснила ситуацию Регине Тодоренко ее менеджер.

Напомним, поклонники до сих пор гадают, где же собирается рожать телеведущая. Дело в том, что она, находясь на поздних сроках, перемещается с места на место: сначала была на Бали, а потом в Канаде. Также неизвестно, каким способом будет рожать Регина Тодоренко: не так давно она вместе с мужем проходила курс по гипнородам.



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