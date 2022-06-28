Депутата Яшина арестовали на 15 суток за неповиновение полицейскому

Хамовнический суд Москвы во вторник арестовал муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина на 15 суток по административному делу о нападении на полицейского.

«Суд признал Яшина виновным по ст. 19.3 [КоАП РФ] («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста», – сказали в суде.

Сотрудник полиции ранее сообщал, что депутат «хватал его за форму, грязно оскорблял и отталкивал руками». Журналистка Ирина Баблоян, оказавшаяся свидетелем задержания Яшина, это опровергает, передает РИА «Новости».

Позже в суде сообщили, что административный протокол о неповиновении полицейскому на депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина поступил в суд.

Согласно ему, в ответ на просьбу сотрудника полиции предъявить документы, депутат делать это отказался, толкал сотрудников полиции и хватал их за форму, то есть оказал сопротивление.

Яшина задержали минувшей ночью, адвоката к нему не пустили. Статья, по которой его задержали, предполагает до 15 суток административного ареста.

Ранее суд Москвы оштрафовал Яшина на 90 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.

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