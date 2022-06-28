Цены вырастут: производство iPhone 14 начнётся в июле

Исходя из самых свежих известий от издания DigiTimes, комплектующие для смартфонов iPhone 14 уже поставляются. В июле будет запущено пробное производство, а уже еще через месяц начинается полномасштабный выпуск новых смартфонов. Цены на новые iPhone будут расти, а первая серия новой модели будет представлена в сентябре.

iPhone 14 6, 1, iPhone 14 Max 6, 7, iPhone 14 Pro 6, 1, iPhone 14 Pro Max 6, 7 – дюйма, данный ряд смартфонов будет представлен покупателям. Также iPhone 14 Pro и 14 Pro Max собираются избавиться от чёлки и приобрести два выреза.

Главным новшеством данной линейки будет экономия энергии аккумулятора и легкость в использовании. Заявлено, что в дисплее новых моделей будет применена новая технология, которая позволит автоматически регулировать частоту обновления экрана относительно того, что именно выводиться на нём. Помимо прочего, новая модель смартфона будет держать дисплей активным в фоновом режиме, что позволит видеть различные виджеты рабочего стола при заблокированном экране.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут выпущены на новом системном обеспечении Apple A16. Также данные модели приобретут 48-мегапиксельный датчик изображения и смогут поддерживать 8K-видео.

Источник: www.rbc.ru