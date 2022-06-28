Возбудились – Личное мнение

Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила Свердловскую область и на своём примере показала, что красоты России ничуть не уступают турецким берегам, индийским островам и холмам Европы.



Фото: Соцсети

Да и сама Зарина — ну, против того, что видят глаза, не попрёшь ведь? — выглядит: а) замечательно, бэ) уместно случаю.

Красивая девушка на фоне красивых мест.

И тут, словно по команде, возбудились анонимные телеграм-каналы.

Стали вопить, что Догузова оделась жарко и дорого. Штаны, мол, стоят сто тыщ, а сапоги — 80, вроде. И не по погоде оделась — жара на Урале аж 25 градусов, а она — в тёмной рубашке!

Что примечательно, почти все вопящие это каналы принадлежат одной сетке. Чего вдруг накинулись на Догузову, непонятно.

Чего возбудились-то?

Я так скажу: стоимость нарядов вполне соответствует зарплате главы Ростуризма, как по моим прикидкам. Конечно, можно было одеться официально, чопорно, серьги золотые и туфли на каблуках. И в таком виде прорекламировать наши красоты.



Фото: Соцсети

Но такой наряд, как мне кажется, был бы немного глупым. Ну, кто в концертном платье лезет в лодку, чтобы сплавиться по реке?

Именно так и должна вести себя глава ведомства, отвечающего за туризм. Сама красивая. Оделась красиво. Приехала лично и красиво показала прелести туризма внутри страны.

Ну, и давайте теперь — о внутреннем туризме. Где самое лучшее место в стране для этого, где больше всего понравилось?

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