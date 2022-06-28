Прическа, пудра, спрей: как защитить кожу головы и волосы от агрессивных лучей солнца

Наступило лето, а это значит, что пришло время подумать о защите от солца. Это касается не только кожи лица и тела, но и кожных покровов головы и волос. Грамотный уход в жару имеет очень важное значение.

Многие часто упускают из вида кожу головы и волосы, и совершенно зря, так как они находятся в самой высокой точке нашего тела и склонны к ожогам.

Важно сделать уход за этой частью тела своим приоритетом. Вот несколько советов относительно грамотного и комплексного ухода, а также рекомендации, как лучше всего уделить внимание своей голове и волосам.

Как обеспечить защиту от солнца

Большинство людей не наносят на кожу головы традиционный солнцезащитный крем, так как он делает волосы более жирными. Однако, важно использовать средство с SPF.

Согласно проведенным исследованиям, самые смертельные виды меланомы кожи появляются именно на коже головы. Часто бывает так, что они обнаруживаются на более поздней стадии, так как скрыты волосами. Это означает, что злокачественные новообразования распространяются быстрее, так как кожные покровы головы богаты лимфатическими и кровеносными сосудами.

К счастью, есть множество различных продуктов, предназначенных для ухода за кожей головы, именно поэтому можно вполне безопасно загорать.

Самыми простыми в применении будут спреи. Их можно носить с собой в пляжной сумке на случай, если после купания нужно будет снова нанести солнцезащитное средство.

Нанесение пудры

Женщины наносят пудру на лицо, чтобы закрепить макияж. Однако это средство также можно использовать для кожи головы.

Существует целый ряд продуктов с SPF, которые можно наносить по линии роста волос и проборам для защиты от агрессивных солнечных лучей. Это нежирная и вполне безопасная альтернатива солнцезащитному крему.

Средства для защиты волос и кожи головы от солнца

Есть несколько отличных продуктов для защиты кожи головы и волос. Стоит особое внимание обратить на открытые участки, такие как проборы, линии роста волос и лоб.

Эти участки нужно обрабатывать особенно тщательно, чтобы обеспечить требуемую защиту от ультрафиолета. Если этого не сделать, то будет шелушащийся пробор и кожа головы.

Лучший способ предотвратить появление ожогов – избегать пребывания на солнце, когда на улице максимальное ультрафиолетовое излучение. Обычно это наблюдается в середине дня, между 11.00 и 14.00.

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Завязать волосы

Это может показаться достаточно простым решением, однако простое завязывание волос поможет скрыть кожу головы и защитить ее от вредных ультрафиолетовых лучей.

Например, такая прическа, как узел на макушке или зачесанный назад хвост, поможет полностью скрыть кожу головы.

Просто нужно помнить о том, что такие области, как шея, лоб, уши, могут быть открытыми, когда волосы собраны, поэтому на эти участки нужно нанести солнцезащитный крем.

Носить шляпу или повязку на голову

Такие изделия буквально создают своего рода барьер между головой и солнцем. Головные уборы помогают защитить лицо, охлаждая при этом кожу головы.

Полезные советы

Чтобы защитить волосы от солнца, стоит остерегаться ультрафиолета, хлора и соли.

Сочетание этих факторов может спровоцировать пересушивание волос и нанести им серьезный вред. Лучше всего ополаскивать пряди после выхода из моря или бассейна.

Также стоит помнить о том, что сухие волосы впитывают соль и хлор, а мокрые – нет, именно поэтому стоит предварительно намочить их, чтобы предотвратить возникновение проблемы.

Большое значение имеют средства защиты волос. Стоит использовать различные маски и бальзамы.