Новолуние в Раке: к чему стоит быть готовыми каждому знаку зодиака (Таро-прогноз)

29 июня 2022 года ожидается новолуние в Раке. Это время самопознания, активации позитивного мышления. Можно и нужно строить планы на будущее и визуализировать самые хорошие события. Подсказки Таро-прогноза помогут вам провести этот день с максимальной пользой.

Овен: рыцарь жезлов

Вы являетесь главным идейным вдохновителем и создателем атмосферы в доме. Если у вас хорошее настроение, то счастливы и все домочадцы, если плохое, то это негативным образом отражается на близких. Вам следует об этом помнить и осознавать ответственность.

Помните о своем уникальном влиянии на окружающих. Создавайте благоприятную атмосферу в доме, излучая позитив, веселье, жизнерадостность. Заряжайте окружающих оптимизмом — таким образом сможете притянуть в жизнь все самое хорошее.

Телец: пятерка жезлов

В вашем доме давно назревали перемены. Как стабильный и фиксированный знак вы не любите изменений, поэтому данное обстоятельство не может вас порадовать. Ощущение дискомфорта и желание противиться переменам — вот как вы будете чувствовать себя в предстоящее новолуние и в ближайшие шесть недель после.

Звезды рекомендуют вам перестать паниковать и сопротивляться. Прошлого уже не вернуть. Поверьте, что перемены повлекут за собой новую страницу жизни и благоприятные события. Вы же успокойтесь и плывите по течению.

Близнецы: паж жезлов

Вы заняты поиском источников вдохновения. Вам не терпится реализовать идеи, которые вы давно вынашиваете. Стремление разнообразить жизнь вполне обоснованно, ведь вы устали от рутины и обыденности.

В новолуние запишите на листе бумаги все идеи, которые нуждаются в реализации. Подумайте над тем, как воплотить их в реальность, и приступайте к работе.

Рак: шестерка мечей

Вы хранили какой-то большой секрет или тайну. Вы не могли набраться храбрости, чтобы рассказать все близким. Либо вы вынашивали идею избавиться от чего-то токсичного, но все никак не могли на это решиться.

Пришло время действовать. Отпустите то, что вас гложет, освободитесь от этого. Вам точно станет легче. Вы также освободите пространство для чего-то нового и созидательного.

Лев: королева пентаклей

Вы стремитесь к созданию позитивного и безопасного пространства, убежища. Вам хочется создать в доме благоприятную атмосферу, окружить себя любящими людьми. Ваша цель — это комфорт, стабильное улучшение, финансовое благополучие. Вы готовы брать на себя ответственность, проявлять инициативу в создании этих благоприятных условий.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Вы двигаетесь в правильном направлении. Осталось только найти людей, которые разделят вместе с вами те же стремления и желания. Постарайтесь окружить себя единомышленниками. Работая в команде, вы быстрее достигнете цели.

Дева: королева мечей

Вы нуждаетесь в личном пространстве, в спокойствии и в уединении. Однако вы подавляли в себе желание побыть в одиночестве из страха обидеть близких.

Перестаньте себя корить. Это совершенно нормально, когда человек хочет побыть наедине со своими мыслями, сделать перезагрузку. Освободите место для себя, чтобы вдохновиться новыми идеями и приблизиться на шаг к заветной мечте.

Объясните домочадцам, что вы нуждаетесь в том, чтобы побыть некоторое время в изоляции. Организуйте поездку на природу, снимите домик в лесу или оправляйтесь в поход с палаткой. Займитесь медитацией, йогой, другими восточными практиками, чтобы погрузиться в глубины подсознания. Если у вас уже есть на примете какая-то идея, то тщательно продумайте план ее реализации.

Весы: “Влюбленные”

Появление этого старшего аркана в раскладе свидетельствует о необходимости принять сложное решение. Этот вопрос будет так или иначе касаться ваших близких, что усложнит ситуацию. Ведь помимо рационального мышления подключатся эмоции и чувства. Вам нужно будет постараться найти компромисс, но вы не будете уверены в правильности того или иного решения.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Хорошая новость заключается в том, что в течение ближайших двух недель правильное решение все же будет принято. Чтобы ускорить этот процесс, соберитесь с близкими, обсудите все за и против, продумайте планы А, Б и В, просчитайте риски. Тогда вам будет проще найти выход из ситуации.

Скорпион: “Сила”

Когда жизнь бросает вам вызов и вы его принимаете, то становитесь сильнее, закаляете характер. А когда вы сильнее ментально, тогда и жизнь кажется проще.

В предстоящее новолуние вы поймете, что давно не бросали себе вызовы, из-за чего несколько утратили уверенность в себе. Сейчас вы будете настроены решительно, чтобы выйти из зоны комфорта и справиться самостоятельно с какой-то проблемой. Победа вас вдохновит, воодушевит и настроит на позитивный лад.

Стрелец: девятка кубков

Вы любите своих родных и близких. Но в предстоящее полнолуние вас особенно сильно захлестнет волна нежности и заботы о ближнем. Захочется сделать нечто особенное для домочадцев, создать приятные воспоминания на долгие годы.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Не ограничивайте и не сдерживайте себя в данном стремлении. Подготовьте сюрприз, захватывающее действо или приключение, которые подарят новые незабываемые эмоции и ощущения. Близкие будут вам благодарны за это, ну а вы почувствуете удовлетворение, убедитесь в очередной раз в собственной значимости.

Козерог: туз мечей

Эмоциональный интеллект предполагает понимание того, когда и что нужно говорить. Правда — она одна, но сказанные в лоб слова, пусть даже и правильные, могут сильно ранить и испортить отношения с человеком.

По природе вы являетесь борцом за справедливость и правдолюбом. Но вам нужно потренироваться в умении лояльно и своевременно раскрывать истину. Сделайте это в предстоящее новолуние — этот навык вам точно пригодится и в личной жизни, и в карьере.

Чтобы развить эмоциональный интеллект, представьте себя на месте собеседника. Как бы вы отреагировали, если бы вам внезапно сказали правду в лицо? Что бы вы почувствовали в этот момент? Как должна была быть сформулирована и донесена эта правда, чтобы вы не обиделись? Какие бы слова вас не задели?

Поищите ответы на эти вопросы, чтобы научиться выстраивать правильный диалог с людьми.

Водолей: семерка мечей

В это новолуние вам предстоит примерить на себя роль защитника. Вы узнаете, что кто-то знает больше, чем нужно, и готовится использовать эту информацию в корыстных целях. Возможно, для нанесения удара по вашей репутации.

Вам следует продумать стратегию защиты. Как можно ликвидировать недоброжелателя и не допустить подобных проделок? Какие козыри в рукавах есть у вас, которые в случае чего вы можете использовать против оппонента? Подумайте над этим, ведь в течение двух предстоящих недель ожидается борьба. Чем лучше вы будете подготовлены к ней, тем больше у вас шансов на успех.

Рыбы: “Жрец”

Вы хотите начать новую деятельность. Вас интересует то занятие, которое поспособствует личностному росту, поможет вам стать лучше, мудрее. Вам также важно ощущать собственную значимость и ценность. Вы хотите быть полезным обществу.

В предстоящее новолуние подумайте над тем, какое занятие выбрать, чтобы оно резонировало с вашим внутренним миром и удовлетворяло ваши духовные потребности.

Совет: не пытайтесь действовать в одиночку. Вам следует бросить всю энергию на поиск единомышленников и наставников. Только в команде вы сможете добиться успеха. Кроме того, вы нуждаетесь в чувстве общности и единства, а его можно ощутить только в социуме, в процессе взаимодействия с окружающими.