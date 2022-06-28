 

Мошенник-альфонс обчистил старушку из Подмосковья на 600 тысяч

28.06.2022, 13:15, Разное
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В Подмосковном Егорьевске 56-летний мужчина познакомился с 81-летней местной жительницей. Довольно скоро мужчина отвел возлюбленную в ЗАГС. Об этом пишет “Царьград”.

Через некоторое время после свадьбы новоиспеченный муж взял банковскую карту старушки и привязал ее к своему банковскому приложению. Таким образом он снял с карты 100 тысяч. После этого супруг убедил женщину снять еще 500 тысяч рублей якобы на ремонт квартиры. Пенсионерка поверила и передала деньги, но ремонта так и не дождалась, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Обман заподозрила сноха пенсионерки. Она настояла на том, чтобы 81-летняя женщина обратилась в полицию. Как сообщают “Вести Подмосковья”, стражи правопорядка возбудили уголовное дело по статье “Мошенничество”.



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