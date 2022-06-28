В Германии приговорили 101-летнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен

Земельный суд в городе Нойруппин (федеральная земля Бранденбург) приговорил 101-летнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен Йозефа З., сообщил таблоид Bild.

Ранее прокуратура земли Бранденбург требовала для подсудимого пять лет лишения свободы, его адвокаты настаивали на оправдательном приговоре в связи с тем, что на суде не были представлены доказательства соучастия в преступлениях. Они заявили, что в случае обвинительного приговора подадут апелляцию. Сам подсудимый до последнего отрицал факт службы в концлагере несмотря на то, что прокуратура представила суду массу соответствующих документов из архива Заксенхаузена, передает РИА «Новости».

Бывший эсэсовец признан виновным в причастности к гибели 3518 узников нацистского лагеря Заксенхаузен. В процессе принимали участие на стороне обвинения бывшие узники нацистского лагеря. Их адвокаты требовали для Йозефа З. более длительного срока заключения, чем пять лет. Представители двух со-обвинителей заявили, что их клиентов удовлетворит условный приговор.

Более 200 тыс. узников были отправлены с 1936 по 1945 годы в концлагерь Заксенхаузен в городе Ораниенбург под Берлином. Десятки тысяч человек погибли там от голода, болезней, принудительного труда, медицинских опытов, которые ставили над узниками нацистские врачи, пыток и акций по систематическому уничтожению, которые проводили военизированные подразделения СС. Бойцы Красной армии и Войска Польского освободили 22 апреля 1945 года концлагерь, там находились около 3 тыс. узников. Более 30 тыс. узников были предварительно угнаны силами СС, так называемый «марш смерти» сопровождался зверствами со стороны охранников. На территории бывшего лагеря работает мемориал, ежегодно его посещают около 700 тыс. человек

По данным информационной базы, созданной в сотрудничестве Института современной истории Мюнхен – Берлин с мемориалом Яд Вашем в Иерусалиме, с 1945 года в ФРГ было проведено почти 38 тыс. расследований преступлений нацизма, в ГДР (до 1990 года) – 15 тыс. расследований. Как сообщила газета Die Welt, только около 17 тыс. человек предстали в итоге перед судами в Западной Германии по обвинениям, связанным с нацистскими преступлениями. К длительным срокам заключения – от 10 лет до пожизненного – были приговорены 270 человек, сообщило издание.

Напомним, в июне 2021 года газета tageszeitun сообщила, что Генеральная прокуратура в нижнесаксонском городе Целле расследует дело в отношении 95-летнего бывшего охранника лагеря военнопленных, подозреваемого в соучастии в убийстве.

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