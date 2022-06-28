Мнение: Нераспространение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в разговоре со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко Владимир Путин не говорил о передаче вооруженным силам Белоруссии ракет с ядерным оружием, сообщает РИА «Новости». «Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», — пояснил Песков.

Российский президент во время встречи тогда подчеркнул, что ракетные комплексы «Искандер-М» будут переданы как в обычном, так и «ядерном исполнении».

Здесь Песков пытается сгладить сказанное Путиным, хотя исходная фраза Путина сомнений, в общем-то, не оставляет: Белоруссии намерены передать именно боеголовки. При этом в новой редакции конституции Белоруссии упоминание о нейтральном и безъядерном статусе теперь отсутствует.

Это вещь достаточно серьезная и вот почему. В мире существует консенсус на режим нераспространения. В нём есть серая пограничная зона, касающаяся передачи технологий. Именно наличие такой зоны позволило Пакистану и Индии создать (с очень большим трудом, но все-таки создать) свое собственное ядерное оружие. Пакистанцы и индийцы вполне трезво оценивают крайне неблагожелательное отношение к этому факту со стороны всего остального мира, а потому ограничились потенциалом, способным сдерживать друг друга, но не более того. Иран, посол которого в России сделал уже заявление о наличии у страны такого оружия, в целом тоже не представляет угрозы, обладая двумя-тремя-пятью зарядами. Это фактор сдерживания, существенно меньший, чем советско-американский в годы Холодной войны, и очень локальный — но это однозначно не оружие.

Пока в мировой практике еще не было передачи полностью готового к применению ядерного оружия третьей стране. Тем более в ситуации серьезного военно-политического кризиса. И заявление Путина о передаче Белоруссии такого оружия по степени своего риска и авантюристичности вполне сравнимо с крымскими событиями и началом «спец-операции». И даже более серьезно, так как теперь из локального события превращается как минимум в континентальное.

Здесь нужно сразу оговориться: факты размещения ядерного оружия на территории третьих стран прямо не противоречат режиму нераспространения, если не происходит передачи ядерного оружия под юрисдикцию этих третьих стран. Советское ядерное оружие в Европе оставалось советским, ни один руководитель стран-союзниц по Варшавскому блоку не имел ни доступа, ни возможности применения этого оружия. Точно так же ядерное оружие США, Великобритании, Франции на территории других стран не передавалось никогда под управление стран, где оно было размещено.

В этом смысле заявление Путина об оснащении белорусских ВВС ядерным оружием является эксклюзивным и однозначно противоречащим и сложившейся практике, и букве, и духу режима нераспространения. Неудивительно, что Песков очень быстро побежал уточнять и интерпретировать. Однако его интерпретация так и не ответила на главный вопрос — так будет передаваться Белоруссии ядерное оружие или нет? Попытка обойти этот момент вынуждает задумываться.

Что означает нарушение режима нераспространения в таком уникальном и ранее не применявшемся формате? Резким, буквально экспоненциальным ростом напряженности, так как, безусловно, будет воспринято однозначно. Достаточно ли будет факта передачи для нанесения превентивного удара по местам его размещения? Никто не знает. Но риски однозначно начинают превышать все разумные границы.

Собственно, поэтому вся эта история и является дикой авантюрой. Попыткой пощекотать нервы и подергать за усы. Не сильно представляя, какими могут быть последствия. Вполне возможно, что совет сделать именно так Путину дали те, кто уверял его, что Киев будет взят за три дня. И что наступающим войскам дозарезу потребуется парадная форма в обозе.

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