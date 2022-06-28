Худеть в зрелом возрасте сложно, но возможно и даже нужно: почему так важно следить за весом пожилым людям и как это делать правильно

Большинство пожилых людей считают, что с возрастом худеть очень сложно и делать это совершенно не обязательно. Однако диетологи и доктора этого не принимают и говорят о том, что похудение полезно для здоровья в совершенно любом возрасте.

Особенно важно сбросить лишний вес для людей преклонного возраста, так как это поможет предотвратить риск возникновения самых различных заболеваний. Однако основной вопрос заключается в том, как именно похудеть, чтобы это было правильно, эффективно и безболезненно. Вот несколько светов и приемов для здоровой потери веса.

Почему в пожилом возрасте важно контролировать вес

При высоком ИМТ похудеть в пожилом возрасте достаточно сложно, однако это совсем не значит, что все можно пускать на самотек.

Ожирение может привести к гипертонии и другим заболеваниям, которые могут быть опасными для жизни.

При нарушении липидного обмена в организме у людей часто диагностируется атеросклероз сосудов. При таком состоянии бляшки закупоривают просвет сосудов. В итоге ухудшается кровообращение.

Заболевание поражает аорту сердца, артерии мозга, почек, кишечника, ног. Это может грозить инфарктом, инсультом и многими другими опасными для жизни последствиями.

При наличии лишнего веса может быть нарушение работы внутренних органов. Причиной этого является нарастание висцерального жира. В результате сдавливается диафрагма, что затрудняет дыхание, вызывает застойные процессы в организме. Из-за этого у пожилых людей часто могут быть бронхиты и пневмонии.

Из-за лишнего веса могут быть различного рода эндокринные нарушения. Избыточная масса тела оказывает влияние на функционирование эндокринной системы. В итоге может развиваться диабет. Это заболевание может быть по причине нарушения метаболизма углеводов и снижения чувствительности тканей к инсулину. При диабете худеть нужно только под наблюдением доктора.

Важность похудения в пожилом возрасте обусловлена нагрузкой на опорно-двигательный аппарат. Лишний вес значительно повышает риск травм и может быть причиной инвалидности.

Причины набора лишнего веса

Есть несколько провоцирующих факторов ожирения в пожилом возрасте. К ним нужно отнести следующие:

потребление калорийной пищи; стрессы; недостаточная физическая нагрузка; гормональные изменения.

Частой причиной лишнего веса является недостаток физической активности. С возрастом замедляются процессы метаболизма и расходуется намного меньше энергии.

У женщин во время менопаузы из-за падения уровня эстрогенов происходит набор веса. Жировая складка образуется в области талии и вокруг внутренних органов.

С возрастом изменение фигуры происходит не только у женщин, но и у мужчин. В мужском организме происходит снижение выработки тестостерона. Увеличивается количество жировой клетчатки. Жир накапливается преимущественно в области живота.

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Набор лишнего веса у пожилых людей также происходит по причине стресса. Из-за повышения чувствительности нервной системы они больше склонны к стрессу и депрессии. Часто все свои переживания они просто заедают.

Как правильно похудеть

Резкое и бесконтрольное снижение веса принесет только вред. Если нет возможности пройти курс похудения под контролем специалиста-диетолога, то нужно разработать свою собственную программу.

Важно соблюдать принцип постепенности. Нельзя резко менять калорийность пищи и нагрузки. Вот несколько полезных советов.

Сбалансированное питание

Для здорового и правильного похудения в пожилом возрасте важное значение имеет сбалансированное питание.

Важно потреблять только здоровую пищу, богатую витаминами и различными микроэлементами.

Важно включить в рацион много свежих овощей и фруктов, но при этом ограничить потребление жирного мяса. Также в течение дня нужно пить достаточное количество воды и травяного чая с медом. Это поможет ускорить обмен веществ и позволит легче сбросить вес.

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В промежутках между приемами пищи стоит отказаться от перекусов и сладостей. Также стоит изменить размер порции. Поэтому стоит использовать небольшую тарелку.

Пересмотреть свои привычки в еде

У каждого из нас есть хорошие и плохие привычки в еде. Здоровая потеря веса в пожилом возрасте во многом зависит от правильного питания и отказа от вредной и нездоровой пищи.

Не должно быть никаких слишком строгих диет. Рекомендуется только лишь прерывистое голодание, которое пользуется большой популярностью в последнее время.

Суть этого метода заключается в том, что не нужно считать калории, а просто корректировать прием пищи по часам. Например, можно есть в течение 8 часов и голодать 16 часов.

Выполнять упражнения

Многие люди в пожилом возрасте начинают сильно лениться и не хотят ходить на длительные прогулки. Однако это приносит большую пользу для здоровья.

Также стоит заниматься спортом. Это позволит улучшить физическое здоровье и поднимает настроение. Кроме того, от этого можно получить только положительный эффект.

Стоит выбирать тот вид спорта, который больше всего нравится и которым можно заниматься регулярно. Это может быть езда на велосипеде, пеший туризм или плавание. Эти виды спорта щадяще действуют на суставы, что имеет важное значение в пожилом возрасте.

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Кроме того, отличным решением станет гимнастика или йога. Можно заниматься как дома, так и посещать тренажерный зал.

Можно ускорить процесс метаболизма, посещая сауну или чередуя горячие и прохладные ванны. Это приведет к потере лишнего веса. Однако это можно делать только при условии хорошего состояния здоровья.

Пить много воды, чая или смузи в течение дня

Суточная норма воды в пожилом возрасте составляет 1,5 л. Это способствует поддержанию хорошего самочувствия.

Нужно выпивать стакан воды перед потреблением пищи, чтобы уменьшить аппетит. Заполняя желудок, вода помогает избавиться от сильного чувства голода.

Также можно пить не только воду, но и травяные чаи и различные овощные и фруктовые смузи.