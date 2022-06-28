Сарик Андреасян рассказал об отношениях с Лерой Кудрявцевой после конфликта

После негативного отзыва Леры Кудрявцевой со сцены “Новой волны,” создатель “Чикатило” довольно резко высказался о телеведущей в социальных сетях. Таким образом между ними в августе прошлого года произошел конфликт.

Тогда Кудрявцева довольно резко отозвалась о качестве фильмов Сарика Андреасяна, но после начала конфликта объяснила, что данный текст был заранее прописан редакторами телеконкурса, и телеведущая лишь прочла заранее заготовленную речь. Андреасян в свою очередь отметил, что поработал бы с телеведущей на съемочной площадке и больше не держит на нее зла. Так как, оказавшись в подобной ситуации, поступил бы также. После этого история затихла, но Кудрявцева не ожидала, что за Сарика Андреасяна заступятся тысячи армян. Также в его поддержку высказались такие медийные личности как Никита Джигурда, снимавшийся в комедии режиссера “Что говорят мужчины-2”, и Елизавета Арзамасова рассказав о том, как Андреасян заботился о ней во время беременности. В поддержку самой Кудрявцевой высказался её супруг, хоккеист Игорь Макаров.

Источник: www.vokrug.tv