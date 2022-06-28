Мнение: Das Sowjetparadies

Das Sowjetparadies

В Варшаве готовится антироссийская выставка "Непобедимая армия", но ее создатели забыли, что такое мероприятие уже проводилось… Третьим рейхом в Берлине в 1942 году.

Реализации самой удачной, но также и самой глупой идеи должна предшествовать проверка на наличие параллелей, которые у нее были в прошлом или могут быть сегодня. Чтобы не ошибиться и не напортачить. Как оказалось, для русофобов Варшавы ненависть к России и желание указать москалю его место важнее самой обычной осторожности. Так, в Варшаве готовятся игрища для темного люда, согласно римскому лозунгу "Хлеба и зрелищ!".

По договоренности между канцелярией премьер-министра и Министерством обороны Украины на Замковой площади в нашей столице пройдет выставка/цирк под названием "Непобедимая армия", целью которой является пропагандистский удар по России, и прежде всего насмешка над ее вооруженными силами. Мероприятие обсудили и согласовали министр обороны Украины Алексей Резников и глава канцелярии председателя Совета министров Михал Дворчик. Дворчик заявил, что с помощью выставки, „с одной стороны, мы показываем ужас военных действий российской армии на Украине, а с другой стороны, героическую оборону Вооруженных Сил Украины и последствия этих боев, то есть разрушенную технику”. Выставка также будет представлена в Мадриде и Лиссабоне.

Идея, конечно, относится к разряду низкопробных, но самое интересное в другом. Эта выставка – не что иное, как повторение гитлеровской идеи и немецкой выставки времен Третьего рейха под названием "Советский рай" (”Das Sowjetparadies"), которая проходила в Берлине с 8 мая по 21 июня 1942 года, когда Вермахт еще побеждал. Выставка, подготовленная министерством пропаганды Третьего рейха, сопровождалась специально снятым фильмом. "Советский рай", представленный на площади Лустгартен в Берлине, по сообщениям, привлек 1,3 миллиона посетителей. Помимо письменной пропаганды и фотографий, на выставке также показывали привезенные с восточного фронта артефакты, во главе с танками, пушками, самолетами и другой военной техникой, а также, например, хатами из белорусских деревень вместе с утварью. Все это должно было продемонстрировать нищету и преступность СССР (безусловно, гипертрофированно) и неудачи Красной Армии – на фоне превосходства военной мощи, цивилизации и культуры Германии. Разумеется, без каких-либо упоминаний о масштабах преступлений, совершенных вооруженными силами Третьего рейха по отношению к населению оккупированных территорий СССР и пленным Красной Армии. Выставка также демонстрировалась в Вене и Праге.

Мы не верим своим глазам. Украине, правда, нечего удивляться: она идет по дороге Бандеры, Шухевича, Лебедя – с довоенных времен друзей и агентов Германии. Но тупицы из Варшавы? Мы уже сталкивались в последние годы с тем, что лицо Путина и слово Russia вставлялись в гитлеровские символы SS, что с удовольствием проделывали государственные и частные СМИ, делая из этого творчества программный фон. Местные болваны прямо-таки с экстазом переделывали антисоветские пропагандистские плакаты Йозефа Геббельса 1944-45 годов на манер современных. Но эта выставка бьет все рекорды масштабами и участием правительства Польши. Бездарные польские политики снова дают возможность обвинять Польшу в подражании Третьему рейху. Остается только всплеснуть руками над подобной глупостью, отсутствием проницательности, понимания того, что и в каком контексте можно продать, даже в виде примитивного развлечения для болтунов! Хочется верить, что это всего лишь свидетельство отсутствия знаний, простого невежества, столь типичного для нашего времени. Но и в этом я не уверен.

А что касается темного люда – организаторам стоит еще пригласить специальную группу вызывающе одетых, симпатичных барышень, раздающих бесплатное пиво. Аншлаг будет гарантирован. Может быть, народу придет даже больше, чем в Берлине в 1942 году!

(с) Адам Смех

https://inosmi.ru/20220628/polsha-254725220.html – цинк

https://myslpolska.info/2022/06/27/polska-malpuje-iii-rzesze/ – оригинал на польском

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