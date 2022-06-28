 

Группу немецких депутатов не пустили в Бундестаг из-за чисто вымытых шей

28.06.2022, 10:57, Разное
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Депутаты Бундестага жалуются, что не могут попасть на свои рабочие места из-за новых правил работы в парламенте, принятых регламентным комитетом, состоящем из представителей партии «Зелёных».

Согласно новым правилам, депутат допускается к работе только если он моется не чаще раза в месяц.

– Нас встретили на входе охранники. Вместо обычной проверки удостоверения нас отвели в комнату для досмотра. Смотрели в уши, рассматривали шею, искали грязь под ногтями. Когда они убедились, что шеи у нас чистые, они заявили нам, что мы не можем войти в Бундестаг. Оказалось, что по новому регламенту все немецкие парламентарии обязаны участвовать в спасении планеты, для чего необходимо экономить воду. А если человек пришёл на работу с чистой шеей, то ему якобы наплевать на судьбу экологии, – жалуется депутат от СвДП Хайнц Берхофер.

Глава регламентного комитета, зампредседателя партии «Зелёных» Каролина-Фридрих Цурюкшвайн, в ответ на многочисленные жалобы парламентариев заметила, что они сами виноваты в том, что не ознакомились с новым регламентом. Бундестаг продолжил работать в штатном режиме в то время, когда в зале были лишь представители партии «Зелёных» и несколько независимых депутатов. В течение одной сессии были приняты законы о закрытии в стране бензозаправок и автобанов, которые лежали без движения с 2013 года.

В ближайшее время Бундестаг рассмотрит возможность распространить новые регламентные правила на всё население Германии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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