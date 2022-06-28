Экономика: Чем обернется для России золотое эмбарго Запада

Лидеры «Семерки» похвастались, что нашли способ нанести еще один существенный удар по доходам России. Запрет на покупку российского золота затрагивает вторую статью экспорта у РФ после энергоносителей, радуется госсекретарь США. Однако последствия от нового санкционного удара, скорее всего, разочарует коллективный Запад. Почему новые санкции не так страшны, как надеются лидеры G7?

Запад решил нанести еще один удар по заработку РФ и запретить экспорт золота. О таком эмбарго заявили четыре страны – Великобритания, США, Канада и Япония. Германия и Франция поддержали эти санкции, которые стали результатом заседания G7. Однако принять их самостоятельно они не могут, так как им надо обсудить этот вопрос с другими членами ЕС. Скорее всего, введение Евросоюзом эмбарго на золото из РФ является лишь вопросом времени, необходимого на проведение всех формальностей.

Президент США Джо Байден уверяет, что это нанесет существенный удар по основному экспорту России. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорит, что он затрагивает «вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у РФ после энергоносителей. Отказ стран G7 от импорта золота из РФ лишит ее доходов примерно на 19 млрд долларов в год, подсчитал Блинкен.

По данным за 2021 год, Россия продала на внешние рынки 301 тонну на 19 млрд долларов в нынешних ценах. По данным аналитиков «Фридом Финанс», основной объем российского золота – 90% – в прошлом году купила Великобритания на 15,4 млрд долларов (потому что Лондон является крупнейшим наряду с Нью-Йорком торговым центром драгоценных металлов). Также в Европе российское золото купила Швейцария на 422 млн долларов и Германия – на 318 млн долларов. Плюс золото в сумме на 1,134 млрд долларов приобрели другие импортеры из «дружественных» нам стран.

Любопытно, что

коллективный Запад так громко объявил о новом ударе по российским доходам, тогда как в реальности запрет на торговлю российским золотом в Лондоне был введен еще в марте 2022 года.

«Это произошло, когда Лондонская ассоциация драгоценных металлов отменила международную сертификацию золотых слитков России, когда на слиток ставили штамп, что он соответствует пробе и может быть допущен на международный рынок. С тех пор мы уже и так не поставляем слитки ни в Европу, ни в Канаду, ни в США», – говорит вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский.

Зачем же тогда страны G7 устроили такой помпезный шум вокруг формального введения санкций? Во-первых, это повод прибавить веса встрече стран G7, на которой политикам было бы позорно не затронуть тему РФ и никак ее не наказать. А найти новое наказание, чтобы громко звучало, но не убивало дальше экономики развитых стран – уже не так просто.

Во-вторых, это может быть хитрый ход в попытке наказать другие страны. «Возможно, такое заявление сделали на уровне «Семерки», чтобы подвести другие страны под вторичные санкции», – не исключает Вязовский.

Учитывая формальность официальных санкций, удар по РФ может быть не таким серьезным, как пытаются представить в США.

С одной стороны, доходы от экспорта золота действительно значительны. Даже на экспорте оружия Россия зарабатывает меньше – 13 млрд долларов в 2020 году. И все же в общем объеме доходов это не критичная доля. Даже экспорт агропромышленной продукции в сумме приносит куда более значимые деньги – в 2021 году это было 34 млрд долларов. А общие доходы РФ от экспорта в прошлом году составили и вовсе 498 млрд долларов. «В 2021 году доходы бюджета от экспорта золота составили порядка 7,57%, в текущем году это было бы порядка 5,35% с учетом изменения курса доллара», – посчитали аналитики «Фридом Финанс».

Во-вторых, Россия имеет все шансы перенаправить экспорт золота с Запада на Восток.

«У РФ сейчас уже наблюдается всплеск торговли золотом с Арабскими Эмиратами. Мы массово повезли слитки в Дубай. Скоро подключатся Индия и Китай»,

– говорит Вязовский. Дубай, вероятно, стал для РФ таким золотым хабом, через который российское золото могут покупать все, кто желает.

Эксперт проводит параллель с продажей российской нефти, где ее главным покупателем неожиданно стала Индия. Индусы покупают российскую нефть с дисконтом порядка 30 долларов к мировой цене, а потом могут использовать для собственных нужд или перепродавать другим по рыночной цене, зарабатывая на перепродаже.

Вязовский уверен, что Индия и Китай – как два крупнейших потребителя золота – также станут активными покупателями российского золота, как и ОАЭ. «На наших глазах происходит разрушение мировой торговли. Уже даже Китай начал беспокоиться и распродавать свои долларовые резервы, потому что понимает, что их могут, если что, легко заблокировать. А золото хранится у вас дома, ему ничего не угрожает. Во-вторых, Индия и Китай – это главные производители и потребители ювелирных изделий», – говорит Вязовский. Поэтому нового покупателя российское золото, скорее всего, найдет, просто по другую сторону «баррикад».

«В современном мире что-то запретить, на самом деле, очень сложно. Россия занимает почти 10% в мировой золотодобыче. Золото – это ликвидная валюта. Когда деньги перестанут работать, золото продолжит ходить. Вода дырочку всегда найдет», – считает вице-президент компании «Золотой монетный дом».

«Другой вариант смягчения эффекта на золотодобывающую отрасль – увеличить закупки золота в резервы ЦБ РФ. Если регулятор решит нарастить покупки золота на внутреннем рынке, это могло бы сильно поддержать отрасль», – отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Когда правительство вернет «бюджетное правило», то логичным было бы сверхдоходы от продажи нефти и газа (а цены там продолжают расти) направлять на закупку золота и юаней вместо «недоступных» долларов и евро.

Что касается стоимости золота, то здесь нет однозначного ответа, пойдут ли цены вверх на фоне официального запрета. Во-первых, объявленное странами G7 эмбарго является больше формальностью, символическим.

Во-вторых, есть подозрения, что цены на золото сейчас искусственно сдерживаются. «В 2020 году был поставлен исторический рекорд почти в 2000 долларов за тройскую унцию. Сейчас стоим рядом. Однако очевидно, что

ценой на золото манипулируют центробанки развитых стран. У них есть негласное соглашение – не пускать золото выше определенного уровня, чтобы оно не стало конкурентом фиатным валютам, которые центробанки развитых стран могут печатать в неограниченном количестве. Когда этот уровень достигается, они начинают массово продавать золото из своих хранилищ, сбивая цену.

Плюс возможны манипуляции через рынок «бумажного» золота – деривативы, фьючерсы и т. д. Я скептически настроен по поводу этих манипуляций, но как долго им удастся обманывать рынок, покажет время. Но бесконечно обманывать не получится», – рассказывает Алексей Вязовский.

Поэтому предсказать цены на золото довольно сложно. «Если теоретически предположить, что Центральный банк РФ объявит о переводе нефтяных долларов или вообще всей торговли в золото, то цены взлетят, как ракета, до 7 тыс., а то и 10 тыс. долларов за унцию. И это будет не предел», – говорит Вязовский.

Что касается внутреннего спроса, то правительство РФ отменило 13% НДФЛ и 20% НДС при продаже слитков до конца 2023 года, чтобы люди смогли сохранить свои сбережения в золоте.

«Бум» покупок физического золота населением наблюдался в марте, когда отменили НДС, потом второй «бум» случился после отмены НДФЛ, но сейчас нового спроса не наблюдается, отмечают в «Фридом Финанс».

«Обороты продажи слитков увеличились, но нельзя сказать, что сильно. Много чего сделали, но многое еще предстоит сделать. Например, слитками не могут торговать юрлица. Физические лица друг с другом тоже не могут ими торговать. Продать слитки можно только в банки, а банки очень неохотно выкупают слитки обратно, требуют проводить экспертизы и так далее. В этом направлении надо еще работать и работать», – заключает Вязовский.

Не стоит забывать, что у золотодобытчиков и сейчас есть выбор – продавать за рубеж или российскому Центробанку. Но, во-первых, ЦБ РФ покупает золото с дисконтом 15% к рыночной цене. Во-вторых, платит рублями. И добытчикам золота надо отдавать валютные кредиты и покупать импортное оборудование, поэтому им нужна валютная выручка.

Золотодобытчикам в целом может быть непросто на первых порах перестроить свой бизнес, заточенный на Лондон – мировой хаб торговли золотом.

«Санкции против золота могут оказаться чувствительным для отрасли, так как основные объемы добываемого в РФ металла – более 80% в 2021 году – идут на экспорт», – отмечает Пучкарев. По его словам, все российские золотодобывающие компании могут столкнуться с необходимостью продавать золото с дисконтом. В лучшем положении окажется компания «Полюс», так как доля выручки от экспорта в 2021 году была менее 2%. «Полиметалл» в 2012 году получил около 12% выручки от экспорта в ЕС и 56% в целом от продаж за пределами РФ. Основным рынком зарубежного сбыта был Казахстан – 35% совокупной выручки. Пока неясно, как Казахстан отреагирует на введение санкций со стороны стран G7 и потенциально ЕС. С другой стороны, эффект санкций может снижаться за счет того, что производство «Полиметалла» диверсифицировано серебром», – отмечает Пучкарев.

У четвертого золотодобытчика в России – компании Petropavlovsk – уже начались проблемы. В середине мая она не смогла в срок выплатить долги по долларовым еврооблигациям на 12,36 млн долларов. До этого компания не смогла заплатить по кредиту Газпромбанку. Дело в том, что компания золотодобытчика зарегистрирована в Великобритании, но кредит у нее был в Газпромбанке, который в конце марта был включен в британский санкционный список. В итоге Petropavlovsk не смог переводить деньги в российский банк для погашения кредита.

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