 

Турецкая компания «Арчелик» решила купить АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус»

28.06.2022, 10:49, Новости дня
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Турецкий производитель бытовой техники «Арчелик» (Arcelik) подписал соглашение с американской компанией «Вирпул» (Whirpool) о приобретении ее российских активов в виде компаний АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус», говорится в заявлении компании.

Отмечается, что сумма сделки не может превысить «верхний предел, который оценивается примерно в 220 млн евро».

«Обе компании работают в России, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и Монголии. Помимо бренда Stinol, который будет передан вместе с приобретенными компаниями, в вышеуказанных странах будут использоваться бренды Indesit и Hotpoint. Компании, являющиеся предметом приобретения, имеют производственные мощности для производства 2,8 млн единиц техники в год в Липецке, где производятся холодильники и стиральные машины, на предприятиях работают около 2500 сотрудников», – передает ТАСС текст заявления компании.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила с рядом условий ходатайство «Лукойла» о покупке 99,9% ООО «Шелл нефть», владеющей автозаправками и заводом смазочных материалов концерна Shell в России.

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