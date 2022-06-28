 

В России за сутки госпитализировали 1,4 тыс. человек с коронавирусом

28.06.2022, 10:48, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализированы 1425 человек, на 131% больше по сравнению с 27 июня.

Выписали в связи с выздоровлением 3414 человек, на 45% больше по сравнению с 27 июня. Всего за сутки был выявлен 2541 новый случай COVID-19. Подтверждено 59 летальный исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 617 человек, на 1,8% меньше по сравнению с 26 июня.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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