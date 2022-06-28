Российская пропаганда – пьяные вусмерть: ВСУшники подорвались на собственной растяжке из мин в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором видны заплутавшие среди деревьев трое боевиков ВС Украины. Как пишет URA.RU, они подорвались на собственной растяжке из мин в Донбассе. Скорее всего, один из националистов задел ее ногой.

Объяснением невнимательности и забывчивости ВСУшников может служить их нетрезвое состояние. Такое предположение выдвигает Пятый канал, основываясь на ранних сообщениях Минобороны РФ о морально-психическом состоянии украинских военнослужащих, которые якобы все чаще стали употреблять алкоголь и наркотики из-за поражений.

Если подорвавшиеся в Донбассе украинские боевики действительно были в нетрезвом состоянии, то выражение “пьяные вусмерть” обрело прямой смысл.