 

Российская пропаганда – пьяные вусмерть: ВСУшники подорвались на собственной растяжке из мин в Донбассе

28.06.2022, 10:28, Разное
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В Сети появилось видео, на котором видны заплутавшие среди деревьев трое боевиков ВС Украины. Как пишет URA.RU, они подорвались на собственной растяжке из мин в Донбассе. Скорее всего, один из националистов задел ее ногой.

Объяснением невнимательности и забывчивости ВСУшников может служить их нетрезвое состояние. Такое предположение выдвигает Пятый канал, основываясь на ранних сообщениях Минобороны РФ о морально-психическом состоянии украинских военнослужащих, которые якобы все чаще стали употреблять алкоголь и наркотики из-за поражений.

Если подорвавшиеся в Донбассе украинские боевики действительно были в нетрезвом состоянии, то выражение “пьяные вусмерть” обрело прямой смысл.



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