Сожженного в печи Шатунова объявили живым: Вполне допустимо

Страна до сих пор не может свыкнуться с мыслью о том, что любимца миллионов, короля белых роз больше нет в живых. Юрий Шатунов ушел из жизни неожиданно на прошлой неделе – из-за обширного инфаркта, а новость об этом прозвучала как гром среди ясного неба.

У солиста “Ласкового мая” было целых две церемонии прощания: первая – открытая с поклонниками, которых, к слову, насчитали более десяти тысяч, а вторая – закрытая в кругу родных и близких. Родственники певца приняли решение кремировать его тело. Поговаривают, что на то была воля самого исполнителя хита “Белые розы”. Учитывая то, что закрытая церемония прощания с артистом прошла вчера, артист уже сожжен в печи.

Каково же было удивление поклонников, когда Юрия Шатунова, убитого инфарктом, объявили живым. Не в прямом смысле, конечно. Священник РПЦ Александр Мазырин пояснил, что для Бога все живы. Заговорил он об этом, рассуждая о поведении фанатов артиста, которые пришли попрощаться с кумиром. Дело в том, что некоторые из них принялись фотографировать покойника и делать селфи на фоне его гроба, за что получили волну критики.

Священник же считает, что в снимках нет ничего плохого – если, конечно, они не были созданы с порочными целями. “Вообще, фотографировать покойников вполне допустимо”, – высказал свое мнение Александр Мазурин по поводу поведения поклонников Юрия Шатунова.