Европе нужна «общеконтинентальная кампания» по экономии энергии

На фоне высоких цен на электроэнергию и газ Европа должна начать урезать потребление энергоносителей уже сейчас, считает обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. По его словам, европейским лидерам следует провести экстренный саммит, посвящённый энергетическому кризису, и запустить «общеконтинентальную кампанию по экономии энергии».



AP

Европейский производственный сектор рушится под тяжестью устойчиво высоких цен на электроэнергию и природный газ, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. Надежд на улучшение ситуации мало, а на горизонте замаячила перспектива очередной волны сокращений и закрытий.

И всё это без учёта нормированной подачи природного газа, которая может начаться в Германии уже в конце этого года в случае, если РФ ещё больше сократит поставки. При подобном развитии событий у многих компаний не будет иного выбора, кроме как закрыться.

Энергоёмкие отрасли европейской промышленности варьируются от производства алюминия до птицеводства, говорится в статье. И всё это окажется под угрозой закрытия, отмечает обозреватель Bloomberg.

Нормированная подача газа, возможно, и представляет собой пока ещё отдалённую перспективу, но кризис уже наступил. Влияние цен на промышленную деятельность видно задолго до прекращения подачи газа.

По мнению автора, правительства стран Европы должны прямо сейчас решить, какие компании получат финансовую поддержку, а какие нет. А европейские лидеры должны провести экстренный саммит, посвящённый энергетическому кризису. И сделать это в следующем месяце будет отнюдь не поспешностью.

«Европе нужна общеконтинентальная кампания по экономии энергии и снижению спроса. Начинайте сейчас; не ждите зимы», — предупреждает автор.

По словам Бласа, европейские страны приближаются к точке, когда не может быть «чересчур безумных» идей: поддержание работы атомных электростанций, ограничение оптовых цен на энергоносители, приостановка работы рынков, отмена ограничений на выбросы углекислого газа, сжигание большего количества угля, возобновление производства газа внутри Европы, даже если это будет провоцировать локальные землетрясения в Нидерландах. И всё это должно быть подкреплено многомиллиардными кредитами, которые будут выделяться правительствами ключевым секторам, считает автор.

«Европа не сможет спасти каждую энергоёмкую компанию. И она не должна этого делать. Что необходимо сделать, так это сохранить цепочки поставок, которые оказались под угрозой, и речь тут, прежде всего, идёт о производстве продуктов питания. Мы должны сокращать потребление сейчас, а не тогда, когда будет отключена подача газа», — подытоживает Хавьер Блас.