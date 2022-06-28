Меньше тормозите и накачайте колёса — BFM TV дал французам советы по экономии бензина

Энергетический кризис заставляет французов учиться эковождению, которое позволяет сокращать расход топлива, рассказывает BFM TV. Эксперты советуют подготовить машину — накачать колёса, избавиться от груза, а также быстрее набирать скорость и предвидеть торможение.

ДАМЬЕН ГУРЛЕ, ведущий BFM TV: С нами на связь с улиц департамента Эн выходит Седрик Фэш, репортёр «Первого выпуска», потому что, Седрик, эковождению можно научиться.

СЕДРИК ФЭШ, репортёр «Первого выпуска»: Первое, что надо знать, — машину нужно подготовить. То есть хорошо накачайте колёса, потому что если они спущены, расход топлива больше. Не ездите с грузом в багажнике, потому что он утяжеляет машину и на него тоже тратится бензин. Мы с Филиппом Коломбани, который за рулём, дадим вам несколько советов по эковождению. Филипп проводит уроки по эковождению и правилам дорожного движения на предприятиях. Какой главный принцип необходимо уяснить, чтобы водить экологично?

ФИЛИПП КОЛОМБАНИ, аудиторская компания по профилактике безопасности: Первый принцип — очень быстрый разгон, чтобы как можно быстрее достичь нужного режима и как можно раньше переключить скорости. Это первый пункт. Второй принцип — по максимуму предвидеть торможение, то есть чаще пользоваться торможением двигателя.

СЕДРИК ФЭШ: Но когда вы говорите разгоняться на всю, мы же не в игрушки играем — мы расходуем больше топлива, когда сильнее жмём на газ?

ФИЛИПП КОЛОМБАНИ: Да, при разгоне вы расходуете топливо, это нормально. Но затем это ускорение позволит вам сохранить много энергии, которая позволит вам ехать без ускорения. Представьте кривую ускорения, кривую торможения: кривая торможения должна быть длиннее, чем кривая ускорения. И в конечном итоге вы расходуете меньше бензина.

СЕДРИК ФЭШ: Таким образом надо запомнить, что нужно максимально избегать торможения благодаря прогнозированию, потому что когда мы сбрасываем скорость, потом при её наборе мы тратим топливо.

Дата выхода в эфир 27 июня 2022 года.