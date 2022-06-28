 

Меньше тормозите и накачайте колёса — BFM TV дал французам советы по экономии бензина

28.06.2022, 10:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Энергетический кризис заставляет французов учиться эковождению, которое позволяет сокращать расход топлива, рассказывает BFM TV. Эксперты советуют подготовить машину — накачать колёса, избавиться от груза, а также быстрее набирать скорость и предвидеть торможение.

ДАМЬЕН ГУРЛЕ, ведущий BFM TV: С нами на связь с улиц департамента Эн выходит Седрик Фэш, репортёр «Первого выпуска», потому что, Седрик, эковождению можно научиться.

СЕДРИК ФЭШ, репортёр «Первого выпуска»: Первое, что надо знать, машину нужно подготовить. То есть хорошо накачайте колёса, потому что если они спущены, расход топлива больше. Не ездите с грузом в багажнике, потому что он утяжеляет машину и на него тоже тратится бензин. Мы с Филиппом Коломбани, который за рулём, дадим вам несколько советов по эковождению. Филипп проводит уроки по эковождению и правилам дорожного движения на предприятиях. Какой главный принцип необходимо уяснить, чтобы водить экологично?

ФИЛИПП КОЛОМБАНИ, аудиторская компания по профилактике безопасности: Первый принцип — очень быстрый разгон, чтобы как можно быстрее достичь нужного режима и как можно раньше переключить скорости. Это первый пункт. Второй принцип — по максимуму предвидеть торможение, то есть чаще пользоваться торможением двигателя.

СЕДРИК ФЭШ: Но когда вы говорите разгоняться на всю, мы же не в игрушки играем — мы расходуем больше топлива, когда сильнее жмём на газ?

ФИЛИПП КОЛОМБАНИ: Да, при разгоне вы расходуете топливо, это нормально. Но затем это ускорение позволит вам сохранить много энергии, которая позволит вам ехать без ускорения. Представьте кривую ускорения, кривую торможения: кривая торможения должна быть длиннее, чем кривая ускорения. И в конечном итоге вы расходуете меньше бензина.

СЕДРИК ФЭШ: Таким образом надо запомнить, что нужно максимально избегать торможения благодаря прогнозированию, потому что когда мы сбрасываем скорость, потом при её наборе мы тратим топливо.

Дата выхода в эфир 27 июня 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06.22 / Байден – мы не стремимся к войне с Россией

28.03.22 / Мнение: Глупость и жадность. Россия и Украина

08.06.21 / Юлия Волкова и Лена Катина дали интервью Ксении Собчак: о распаде “Тату”, детях и пластике

13.06.21 / Скупают посуду желающие выглядеть богаче: как тяга к покупкам нас характеризует

24.03.22 / Мнение: О войне с Россией «на полное уничтожение»… Вот это было неожиданно, да?

12.03.22 / Мнение: О пленных

18.12.21 / Мнение: Анонс курса “12 ресурсов”

29.07.20 / Мнение: Польша напрасно прячет новые F-35 от России

24.02.21 / Джордж Клуни честно рассказал о самоизоляции с женой Амаль и близнецами: “Она бы убила меня”

12.06.21 / Улыбка на лице – залог успеха. Секреты обаяния Лили Брик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика